Zwevend richting Willem Engel in een aardbeienkostuum

De vrouw ligt in een behaaglijk aandoende aardbeienoutfit achterover op een yogamatje. Ze kijkt recht de camera in en verklaart de toestand van de wereld: „Er is een elite-clubje van iets van acht procent hele rijke mensen, vooral de Rothschilds en de Rockefellers. Die hebben de touwtjes in handen en daar hangen alle regeringen aan vast, behalve Trump. Hij is naar verschillende landen geweest en heeft ze geconfronteerd met pedofilie, met kindermisbruik.”

Het antisemitisme gaat dit jaar gekleed als zacht fruit – al geldt volgens deze Karin, vegan gids van beroep, dat „met antisemitisme niets meer is wat het lijkt”. Ze werd zondag met een tiental anderen door documentairemaker Sunny Bergman geportretteerd in Samenzwevers (VPRO). Bergman vroeg zich af waarom zoveel mensen met belangstelling voor new age zich ontwikkelden tot coronasceptici, complottheoretici en aanhangers van Forum voor Democratie – ook als ze voorheen op de SP of Partij voor de Dieren stemden. Ze werden door haar op de rug liggend gefilmd, met een motief in het parket als een ster om hun hoofd.

De argumenten klonteren samen rond de intuïtie dat de coronamaatregelen „niet goed voelen” en het vermoeden dat een elite een groot plan ten uitvoer brengt: „Het is galactisch, grote machten proberen ons bang te maken.” Een enkeling meent dat Thierry Baudet een man moet zijn die goed voor zijn ziel zorgt omdat hij graag piano speelt. Als Bergman opwerpt dat veel mensen sterven aan corona, wordt ze gecorrigeerd: „Ze sterven mét corona.”

Alles moet een reden hebben

Het zijn bizarre en soms schokkende getuigenissen, maar helaas komt Bergman in de 22 minuten Samenzwevers amper toe aan de vraag waarom zo veel mensen naar de rangen van Willem Engel zijn gezweefd. Onderzoeker Marie Meeusen zegt, rechtop, dat new age altijd een neoliberale beweging is geweest die de gemeenschap buiten beeld hield. Journalist Coen van de Ven noemt de holistische levensvisie: „Je ziet mensen die moeite hebben met toeval. Alles moet een reden hebben.” Daar had ik meer over willen horen, het leken mooie handvatten om door te praten met de mannen en vrouwen op Bergmans matje, maar toen was Samenzwevers al voorbij.

Hoe een mensenplan en het sturend toeval van de natuur samen tot iets geweldigs kunnen leiden, liet een halfuur later de documentaire Marker Wadden (BNNVARA) zien. Cees van Kempen volgt het ontstaan van dat natuurgebied in het Markermeer, vanaf het opspuiten van het eerste zand vijf jaar geleden. Wat begint als een film vol machtige machines en modderfonteinen zoomt al snel in op de algen in de drab. Op een haveloze vlakte waar de eerste kluten komen pionieren – daar is de kleine plevier! – ontstaat een vogelwalhalla.

Baardmannetje, nonnetje

Heel fraai zijn de beelden waarop je het groeiende riet uit de grond en door het water ziet schieten in het „ontluikende ecosysteem”. De film zit de groei van de nieuwe natuur zo dicht op de huid dat je je verbeeldt dat je naar de evolutie zelf zit te kijken. Wat onzin is, maar dat maakt je allemaal al niet meer uit als je een visdiefjeskuiken zich uit zijn ei ziet wurmen. Napuffend van zijn ontsnapping werpt het een eerste blik op de wereld – zo’n beestje weet natuurlijk ook niet dat de Marker Wadden nieuw zijn.

Geestig is het moment waarop de eerste dagjesmensen aanmeren. Voiceover Gijs Scholten van Aschat signaleert het als de verschijning van een willekeurige nieuwe soort: baardmannetje, nonnetje, natuurliefhebber. Voorzichtig stappen de nieuwelingen over het land, waar de moerasandijvie inmiddels gezelschap heeft gekregen van een keur aan plantensoorten. Voor je het weet groeien er aardbeien.