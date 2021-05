‘Veel leraren zijn niet in jubelstemming’

Bij de fietsenstalling van het Stedelijk Gymnasium in Leiden treffen twee bekenden elkaar na lange tijd weer eens op school. „En, voel je je nog een beetje leerling?”, vraagt de één aan de ander. Druk pratend wandelen ze het gebouw binnen.

Hoewel veel leerlingen elkaar hebben gemist, zijn er ook zorgen. Even verderop zitten vijf klasgenoten uit de vijfde op een muurtje in de zon. „Het is van bovenaf bepaald dat de scholen weer helemaal open moeten, maar eigenlijk vindt iedereen het onverantwoord”, zegt één van hen. „Niemand van onze leeftijdsgroep is gevaccineerd.” Bovendien ziet ze haar zomervakantieplannen alweer in het water vallen. „Straks moeten we nog in quarantaine.”

Op maandag 31 mei mogen alle middelbare scholen in Nederland weer volledig open, vanaf 7 juni is dat verplicht.. Maar niet alle scholen zijn er klaar voor: soms omdat ze de organisatie niet rond hebben gekregen, soms omdat ze het onverantwoord vinden kinderen weer in groten getale naar school komen. Het is niet bekend hoeveel scholen de komende week nog gedeeltelijk dicht blijven, omdat dat nergens geregistreerd wordt. Bij de Inspectie voor Onderwijs zijn „tientallen meldingen” binnengekomen van ouders die aangeven dat de school van hun kinderen niet volledig open wil, zegt een woordvoerder. Vanaf volgende week gaat de inspectie in gesprek met scholen die niet helemaal open zijn gegaan. „Als er geen overmacht is, worden er maatregelen getroffen.”

Sinds de schoolgebouwen op 15 december sloten, zijn de leerlingen vanaf de versoepelingen op 1 maart met minder mensen naar school geweest. Omdat de besmettingscijfers blijven teruglopen, besloot het kabinet op advies van het Outbreak Management Team dat het verantwoord is om weer elke dag naar school te gaan, en de anderhalvemeterregel los te laten. Wel wordt leerlingen en leraren gevraagd twee keer per week een zelftest af te nemen en moet er anderhalve meter afstand gehouden worden tussen leraren en leerlingen.

Geen testregime

Op het Hogeland College in het Groningse Warffum krijgen de leerlingen maandag en dinsdag hun zelftests mee naar huis, eerder lukte het niet. De leerlingen komen deze week daarom nog niet allemaal tegelijk naar school. „Er is verder geen testregime”, zegt conrector Mariët de Langen. Om de privacy van leerlingen te waarborgen, mogen leerkrachten niet expliciet aan hun leerlingen vragen of ze inderdaad hebben getest.

Het is een punt van zorg voor de onderwijsvakbonden, die er vorige week een brief over stuurden naar de Tweede Kamer. Zij vinden dat er een onveilige situatie wordt gecreëerd. „Het testen kan niet afgedwongen noch sluitend gemonitord worden”, schrijven zij. „Veel leerlingen zijn blij met de opening”, zegt De Langen, „maar de meeste collega’s zijn niet in jubelstemming”.

Een aantal leerkrachten van het Hogeland zal de klassen verdelen over twee lokalen om het risico voor leerkrachten – vaak nog niet gevaccineerd – te verkleinen. In het ene lokaal is de leerkracht fysiek aanwezig, in het andere lokaal kijken leerlingen naar de livestream onder begeleiding van een onderwijsassistent. „Omdat de eindexamenleerlingen al weg zijn, hebben we die ruimte over.”

Volgens demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) gaat er niets boven lesgeven op de scholen zelf. „Op school leren ze het beste”, twitterde hij 22 mei, toen de heropening bekend werd. „Ook voor het welzijn van jongeren maakt nog minimaal zes weken fysiek les een groot verschil.”

Bijna zomervakantie

De Langen vindt het argument van Slob dat leerlingen op school nu eenmaal beter leren niet helemaal toepasbaar op de huidige situatie. „Omdat de kinderen na een lange tijd weer met 25 mensen in een klas zitten, gaat het weerzien de boventoon voeren”, vreest ze. Ze is bang voor onrust en een gebrek aan concentratie. Haar school in de regio noord gaat op 10 juli alweer dicht voor de zomervakantie, waardoor er weinig tijd is om weer in het ritme te komen, zegt ze.

Van de leerkrachten wordt veel gevraagd, zegt De Langen. „Alwéér schakelen. Het is moeilijk deze draai te maken met de haven in zicht.” In de laatste weken komt altijd al „enorm veel druk” op de docenten te liggen alles af te ronden, zegt ze. „En nu neemt het gevoel van onzekerheid ook nog eens toe.” Ze maakt zich zorgen over het mentale welzijn van haar collega’s. „Je kunt een elastiek niet straffeloos blijven uitrekken.”

Bij het Bonaventuracollege aan de Burggravenlaan in Leiden staat het schoolplein een stuk voller dan vorige week. In de gangen dragen de leerlingen mondkapjes, maar buiten zitten ze dicht op elkaar met hun gezicht in de zon. Deze maandag is de school weer volledig open voor de onderbouw, volgende week maandag gaan de deuren open voor alle klassen. „En dan kijken hoe het gaat”, zegt directeur Hans Werkman.

Niet iedereen is op school blij met de volledige opening. „Je hebt verschillende belanghebbenden: het onderwijs, de docenten, de leerlingen en de ouders.” Werkman zegt dat onder het personeel onzekerheid heerst, veel docenten zijn nog niet gevaccineerd. Toch heeft het overgrote merendeel besloten weer voltijd fysiek les te geven. „Een heel beperkte groep doet dat niet, zij gaan online door of met halve klassen.”

Op Het Streek College in Ede worden leerlingen maandagochtend begroet met een ‘Welcome back’-spandoek en getrakteerd op chocolade. Ze waren heel blij, zegt rector Wilfred Nep. Hij heeft zich geërgerd aan de vakbonden die zich vorige week in een brief beklaagden over de heropening. Zijn school is „gewoon” helemaal open. „We moeten niet teveel dramatiseren. In september hadden we dezelfde situatie. Het is nu precies zoals we het schooljaar gestart zijn.” Hij onderstreept het nut van het zo snel mogelijk doorvoeren van volledig fysiek onderwijs: „Lap en prutswerk kan digitaal wel, maar zien of het lampje aan gaat in de ogen lukt niet via Teams.”

