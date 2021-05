Vattenfall plant elektrische waterboiler bij Diemen, mogelijk in plaats van biomassa

Energiebedrijf Vattenfall is van plan een grote elektrische waterboiler te bouwen in Diemen. Het idee is om met die installatie warmte te leveren aan de huishoudens van inwoners in Amsterdam, Almere en Diemen. Vattenfall laat maandag weten dat de vergunningen en subsidie voor het plan rond zijn. Naar verwachting is de aanbesteding in 2022 afgerond en kan de zogeheten e-boiler in 2024 warmte leveren. De boiler zet uit zon en wind opgewekte stroom om in warmte, die vervolgens via water naar omwonende huishoudens wordt geleid. De warmte kan volgens het bedrijf ook worden opgeslagen in een buffer, die vergelijkbaar is met de werking van een thermoskan.

In totaal komen er drie boilers met een vermogen van 50 megawatt naast elkaar te staan. De installaties hebben een afmeting van zo’n 15 meter hoog en dertig breed. Volgens Vattenfall wordt de installatie in Diemen de grootste van Europa. De elektrische waterkoker kan voorzien in 15 procent van de warmte in de regio. „Op dit moment gaat het om 100.000 stadswarmteklanten in regio Amsterdam in totaal, dus zo’n 15.000 huishoudens”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Die krijgen hun warmte momenteel nog via gascentrales.

Het vermogen van de geplande boiler is fors meer dan het vermogen van de biomassacentrale (100 megawatt). Vattenfall werkt in Zweden al zo’n dertig jaar met de installaties, en ook in Berlijn staat een waterkooksysteem. Voor Nederland zou het de eerste zijn. De gemeente Amsterdam wil vanaf 2040 alleen nog duurzame warmte. Vattenfall wilde daarom een biomassacentrale plaatsen, maar vanwege politieke twijfels en wetenschappelijke kanttekeningen over de duurzaamheid van de warmte uit houtstook is gekozen voor de e-boiler.

Mogelijk gaat de biomassacentrale door de komst van de reuzewaterkoker niet meer door. De bouw van een biomassacentrale werd eerder uitgesteld tot 2022, na protesten van omwonenden. Ook in de Tweede Kamer klinkt minder animo voor stoken van biomassa, waardoor het voor Vattenfall onzeker is om te investeren in dat systeem, stelt het bedrijf. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie pleitten vorig jaar zomer voor het stopzetten van de subsidie voor biomassa, omdat het verstoken van hout volgens de partijen geen duurzame oplossing is. Vattenfall werkt verder met andere warmtebronnen, zoals geothermie, datacenterwarmte en aquathermie.