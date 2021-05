Treinreizigers accepteren stremming gelaten: ‘Wat moet je anders’

Een storing in het communicatienetwerk van spoorbeheerder ProRail heeft maandag grote vertragingen in het treinverkeer veroorzaakt. Vooral reizigers in het westen en midden van het land ondervonden veel hinder. De treinen van Arriva in het noorden van het land en in Limburg reden wel.

De storing ontstond rond kwart voor twee op maandagmiddag in het mobieletelefoniesysteem waarmee de verkeersleiders van ProRail contact onderhouden met de machinisten in de trein. De posten in onder meer Eindhoven en Utrecht lagen eruit; Groningen en Maastricht werkten nog. Vanwege de veiligheid heeft de verkeersleiding daarop besloten in een groot deel van het land het treinverkeer stil te leggen.

Als de verkeersleiding niet kan communiceren met de machinist, kan een trein – via alternatieve, regionale communicatie – nog wel zonder problemen naar het dichtstbijzijnde station worden geleid. Dat is circa half drie gebeurd. Veilig een landelijk en druk bereden spoornetwerk beheren is dan echter niet meer mogelijk, aldus een woordvoerder van ProRail.

Veel te laat

Ontwrichting is een groot woord. Maar sommige reizigers die zijn gestrand in Breda hebben toch best veel last van de landelijke storing in het treinverkeer. „Ik woon in Tilburg maar ik kan hier niet weg”, klaagt een jonge moeder. Haar werkdag in de zorg zit er op. Het is half vijf. Ze staat al twee uur te wachten. „Ik wacht tot mijn man klaar is met zijn werk en mij met de auto kan komen halen. Daarna pas kunnen we ons kind ophalen bij de oppas. Veel te laat.”

Ook Imre Biacsics staat vast. „Ik heb zojuist een uur in het park gezeten en het is maar de vraag wanneer ik thuiskom.” Hij woont in Zeist en heeft maandag een vestiging van Hornbach in Breda bezocht voor een klus. Om drie uur ’s middags stapte hij de vestiging uit – „Ik was toevallig vroeg klaar” – en we zijn nu bijna twee uur verder. Hij hoopt op een bus die hem naar Den Bosch kan brengen, om van daaruit per trein naar Utrecht te reizen. „Want daar rijdt nog wel wat.” Hij rijdt vrijwel altijd met de trein, en van verhalen dat er altijd wel vertragingen en storingen zijn, zoals andere reizigers meewarig vertellen, wil hij niet weten. „Dit heb je normaal niet.” Hij ondergaat de vertraging gelaten. „Wat moet je anders.”

Elders op het plein voor de ingang van het station zitten studenten in de zon. Een jonge vrouw, Manon, heeft een date. „We zouden elkaar hier op het station treffen. Hij komt nu een uur later.” Een ander, Demi, woont in Dordrecht, loopt stage in Breda en laat zich nu ophalen door haar vader. „Ik vind wachten vreselijk.”

Een ingenieur van Dow Chemical in Terneuzen is op de terugweg van een afspraak in Antwerpen in Breda blijven steken. Hij maakt zich niet druk. „Dit is het leven. Problemen moeten je nemen zoals ze zijn. Blijf koel en relaxed. Accepteer de situatie.” Een van de weinige reizigers die zich totaal niet aan de vertragingen stoort, is Nienke van Dalen uit Tilburg. Ze heeft een uur later dan voorzien de trein kunnen nemen om hier in Breda op een terras te gaan zitten, met een vriendin. „Maar ik woon in Tilburg naast het station. Dus ik kon gewoon thuis wachten.”

Back-up werkte niet

De oorzaak van de storing wordt de komende dagen onderzocht. De woordvoerder van ProRail zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat het systeem gehackt zou zijn. Er was weliswaar een back-up van het telefoniesysteem, zegt de woordvoerder, maar die vertoonde dezelfde fouten als het primaire systeem. „Dat heeft hier wel tot enig gevloek geleid.”

De telefonie werkt volgens de standaard GSM for Railways (GSM-R). Beheerder is Mobirail, een samenwerking van KPN en Nokia Siemens Networks. Een woordvoerder van KPN, dat het beheer van het systeem verzorgt, kan nog niks zeggen over de oorzaak. Evenmin weet zij waarom het reservesysteem haperde.

ProRail heeft de communicatie in de loop van maandagmiddag handmatig hersteld. Het treinverkeer kon daarna weer langzamerhand worden hervat. Aan het begin van de avond reed NS op de meeste trajecten weer met minstens één trein per uur.

Reizigers kunnen geen aanspraak maken op restitutie, zegt een woordvoerder van NS. Volgens hem is er sprake van overmacht.