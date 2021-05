In onze dorpskrant wordt een man van 90 jaar geïnterviewd. Hij werkt nog steeds als vakkenvuller in de dorpssupermarkt. Natuurlijk vraagt de journalist naar zijn geheim, hoe hij zo gezond blijft. Ik verwacht het gebruikelijke riedeltje: niet roken, weinig alcohol en gezond eten. Maar nee, het blijkt allemaal veel eenvoudiger. Hij antwoordt: „Altijd staande je sokken aan doen. Zodra je daarbij gaat zitten, word je oud.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl