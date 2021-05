‘Rico de Chileen’ krijgt elf jaar voor betrokkenheid bij moorden

De Amsterdamse rechtbank heeft de Chileen Richard R. veroordeeld tot elf jaar celstraf voor het leiding geven aan een criminele organisatie met als oogmerk moord en witwassen. Die straf valt lager uit dan de eis van het OM van 14 jaar.

De rechtbank acht bewezen dat Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, samen met Ridouan Taghi en Naoufal F. leiding heeft gegeven aan een serie handelingen die hebben geleid tot concrete moorden, onder andere op misdaadblogger Martin Kok.

De rechtbank noemde het „ontluisterend en weerzinwekkend” dat Rico op deze wijze meende „over de dood te kunnen beschikken”. „Geld en wraak zijn voor u meer waard dan een mensenleven, dat maakt het nog afschuwelijker.”

Het onderzoek naar Rico is eind 2015 gestart op basis van informatie uit het criminele milieu dat hij betrokken zou zijn bij grootschalige drugshandel en de opdracht zou hebben gegeven tot het uitvoeren van liquidaties. In 2016 zijn in dat onderzoek in Nederland huiszoekingen gedaan en een aantal verdachten aangehouden. In totaal heeft Rico met zijn mensen naar schatting 12 miljoen euro witgewassen.

Aangehouden in Chili

De inhoudelijke strafzaak tegen Rico (47) is begonnen nadat hij in oktober 2017 werd aangehouden in zijn geboorteland Chili. Hij is door de Chileense autoriteiten aan Nederland uitgeleverd op verdenking van verboden wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich bezighield met drugssmokkel en witwassen.

Rico is in Chili geboren en kwam op jonge leeftijd naar Nederland met zijn ouders die zijn gevlucht voor het regime van Pinochet. Hij heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook nog altijd de Chileense nationaliteit.

Nadat hij in maart 2018 werd uitgeleverd, wilde het OM hem ook vervolgen voor betrokkenheid bij liquidaties. Justitie vermoedt dat Rico sinds eind 2015 heeft samengewerkt met Ridouan Taghi en onder andere betrokken was bij de moord op misdaadblogger Martin Kok.

Op basis van het uitleveringsverdrag met Chili moeten de Chileense autoriteiten toestemming geven voor een vervolging van andere feiten dan waarvoor Rico is uitgeleverd. Die toestemming is vooralsnog niet gegeven, vermoedelijk omdat de Chileense autoriteiten het bewijs daarvoor niet sterk genoeg vonden.