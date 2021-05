Massagraf van 215 inheemse kinderen bij voormalige kostschool schokt Canada

In Canada is geschokt gereageerd op de vondst van stoffelijke resten van 215 inheemse kinderen vorig weekend nabij een voormalige Indiaanse kostschool in de provincie British Columbia. De ontdekking vormt een lugubere bevestiging van de donkere geschiedenis van het land met internaten voor inheemse kinderen, die door velen wordt beschouwd als een ‘culturele genocide’.

De stoffelijke resten zijn ontdekt op het gebied van een voormalig internaat in Kamloops, in de westelijke provincie British Columbia, heeft de inheemse bevolkingsgroep Tk’emlúps te Secwépemc vrijdag bekendgemaakt. Op het gebied van de school, het grootste voormalige internaat voor inheemse kinderen in Canada, is gezocht met grondradar. Sommige van de overleden kinderen waren slechts drie jaar oud.

Het onderzoek werd ingesteld wegens geruchten dat er kinderen lagen begraven op het terrein van de voormalige kostschool, die van 1890 tot 1978 in gebruik was. Volgens officiële documenten zijn op de instelling in die periode 51 inheemse kinderen overleden. Er wordt verder gezocht naar mogelijk meer stoffelijke resten.

Volgens Rosanne Casimir, hoofd van Tk’emlúps te Secwépemc, gaat het om kinderen die werden vermist. Ze sprak van „een onvoorstelbaar verlies waarover werd gesproken maar dat nooit is gedocumenteerd door de Indiaanse kostschool van Kamloops.”

Beschamend hoofdstuk

De Canadese premier Justin Trudeau noemde de vondst in een reactie op Twitter „hartverscheurend”. „Het is een pijnlijke herinnering van dat donkere en beschamende hoofdstuk in de geschiedenis van ons land”, schreef hij. Vlaggen op Canadese overheidsgebouwen zijn door het hele land halfstok gehangen.

Tussen ongeveer 1850 en de jaren zeventig van de vorige eeuw voerde Canada een beleid van inheemse kostscholen, waarbij kinderen werden weggehaald bij hun families voor heropvoeding op internaten die werden gerund door kerken. In totaal werden in die periode ongeveer 150.000 inheemse kinderen ondergebracht op zo’n 130 instellingen, verspreid door het land. Het doel was ze te assimileren in de witte maatschappij – een praktijk die hen beroofde van hun culturele identiteit. Naar schatting vierduizend kinderen kwamen op de kostscholen om, velen werden er psychologisch, fysiek en soms seksueel misbruikt. Leerlingen werden lichamelijk gestraft voor het spreken van inheemse talen. Inheemse leiders wijzen het decennialange beleid aan als een oorzaak van hedendaagse sociale problemen onder inheemse gemeenschappen, waaronder alcoholisme.

Waarheids- en Verzoeningscommissie

In 2008 bood de regering van de toenmalige premier Stephen Harper formeel excuses aan in het parlement in Ottawa. Die gingen gepaard met een schadevergoedingsregeling voor oud-leerlingen. Ook kwam er een reizende Waarheids- en Verzoeningscommissie, onder meer om de traumatische geschiedenis van het beleid, dat jarenlang is verzwegen, vast te leggen en publiekelijk te erkennen. Volgens het eindrapport van die commissie is de dood van 3.200 kinderen op inheemse kostscholen vastgelegd.

„Dit brengt de kwestie van de internaten weer naar boven, en daarmee de wonden van de nalatenschap van genocide tegen inheemse volken”, zei Terry Teegee, regionaal hoofd van de nationale Assembly of First Nations.

De gevonden resten zijn niet opgegraven. Het is nog niet duidelijk of en wanneer ze worden teruggebracht naar hun gemeenschappen van herkomst. Een uitvoerig rapport met de onderzoeksresultaten wordt nog opgesteld. Lisa Lapointe, hoofd lijkschouwer van British Columbia, liet weten samen te werken met de Tk’emlúps te Secwépemc aan vervolgstappen. „Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in rouw is”, zei zij.