Regering, houd u aan de zelfopgelegde klimaatdoelen

Henk Stevens, is initiatiefnemer en jarenlange organisator van onder meer de Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Greenpeace sommeerde de regering onlangs eindelijk eens werk te maken van het stikstofbeleid om nog iets van de rap wegkwijnende natuur te redden. Anders stapt deze organisatie naar de rechter. Urgenda overweegt om de regering sancties op te laten leggen als ze nog langer talmt met het daadwerkelijk halen van CO 2 -doelstellingen. Als klap op de vuurpijl stelde de rechter Milieudefensie vorige week in het gelijk in haar zaak tegen grootvervuiler Shell.

Notoire dwarsliggers

Hoeveel uitspraken van rechters, Raad van State en Europees Hof hebben we nog nodig voordat onze regering zich houdt aan wat ze zichzelf heeft opgelegd: het voeren van een fatsoenlijk klimaat- en stikstofbeleid? Diverse kabinetten-Rutte zijn hier willens en wetens schromelijk tekort geschoten met vooral CDA en VVD als notoire dwarsliggers en probleemontkenners.

De angst uit veelal rechts-conservatieve kring als zou de rechter steeds meer op de stoel van de politiek gaan zitten is een drogredenering. De rechter, aangesproken door bezorgde maatschappelijke groeperingen en burgers, houdt de regering slechts een spiegel voor.

Regering, u zegt zich te (willen) houden aan door u zelf opgelegde natuur- en klimaatdoelstellingen, doe dat dan! Voor de complotdenkers die menen dat de regering een knieval moet maken voor richtlijnen vanuit Brussel of Parijs: Nederland heeft daar zelf mee ingestemd. En terecht: Nederland is al jaren met afstand het vieste jongetje van de Europese klas inzake stikstof en CO 2 .

Sinds het Urgenda-arrest zijn er wat lapmiddelen aangebracht door een even machteloze als meelijwekkende minister Carola Schouten

We hebben een premier die het afgelopen decennium het klimaat- en stikstofprobleem de facto heeft genegeerd. De staat van de Nederlandse natuur is uiterst armetierig door met name een zeer grote stikstofuitstoot, vooral afkomstig van een op hol geslagen vee-industrie.

De crisis bestaat voor Rutte niet uit een deplorabele staat van de natuur en biodiversiteit. Hij draait het probleem populistisch om: ik wil niet dat de mensen uit de bouw met Kerstmis zonder werk op de bank zitten omdat de bouw moet worden stilgelegd door de stikstof.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) zegt dat ze een list moet verzinnen. Neen, niet om de natuur te redden, maar om vliegveld Lelystad snel te openen voor al die pretvluchten naar Barcelona voor twee tientjes. Nóg meer zinloze, niet-beprijsde CO 2 - en stikstofuitstoot.

In beton gegoten

Maar er is hoop: de kabinetsformatie wordt heel gemakkelijk. Als D66 c.s. slim zijn, wordt er niet onderhandeld over stikstof en CO 2 . De doelstellingen zijn al lang in beton gegoten en tot en met de hoogste rechters bekrachtigd. Die ‘buit’ is binnen. Gratis. Dat is het vertrekpunt van de onderhandelingen. Ze hoeven daar geen andere zaken voor in te leveren. Het zet partijen als CDA en VVD van meet af aan ‘op achterstand’ bij de onderhandelingen. Hadden ze de afgelopen decennia maar eerlijkere en ‘christelijkere’ politiek moeten bedrijven en niet alleen met woorden rentmeesterschap moeten belijden. Dat woord uit hun mond is inmiddels als een vloek in de kerk.

Het is praktisch twee jaar geleden (29 mei 2019) dat onder andere Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek in het gelijk werd gesteld door de Raad van State inzake het falend Nederlands stikstofbeleid. Sindsdien zijn er wat lapmiddelen aangebracht door een even machteloze als meelijwekkende minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). De glasheldere adviezen van de Commissie Remkes werden keurig in de la opgeborgen. Twee doorwrochte brieven van Vollenbroek aan Rutte met een heldere analyse van het stikstofprobleem en daarbij tegelijk een plan van aanpak om dit op te lossen zijn nooit door Rutte beantwoord. Hij stuurde niet eens een ontvangstbevestiging.

Klimaat (CO 2 ) en biodiversiteit (stikstof) zijn op korte en lange termijn de belangrijkste politieke issues. Nederland verdient een geloofwaardige premier die doordrongen is van het belang en de urgentie van een serieuze aanpak van de klimaatcrisis en natuur/stikstofcrisis en dat uitstraalt en respecteert.