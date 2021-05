Regering-Biden wil bitcoin ‘omsingelen’ voordat de cryptomunt te groot wordt

De Amerikaanse autoriteiten bereiden zich voor op een actiever toezicht op bitcoin en andere cryptomunten. Dit zegt Michael Hsu, die namens de regering-Biden toezicht houdt op de Amerikaanse banksector, in een vraaggesprek met de Financial Times. Hsu werd vorige maand benoemd tot de zogenoemde ‘Comptroller of the Currency’, en is daarmee ook medeverantwoordelijk voor het coördineren van het toezicht op de banksector.

Cryptomunten zijn voor de Amerikaanse autoriteiten zo’n nieuw verschijnsel dat ze bij het toezicht op de financiële sector vaak tussen wal en schip dreigen te belanden. Bovendien is lang niet altijd duidelijk welke instelling welke bevoegdheden heeft.

Zo houdt niet alleen de Comptroller toezicht, maar ook een baaierd aan andere instellingen. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ziet toe op financiële derivaten, zoals termijncontracten en opties, die ook al voor cryptomunten zijn ontwikkeld. De Securities and Exchange Commission (SEC) overziet de beurshandel en de banken – waaronder in principe ook handelsplatforms voor crypto’s als bijvoorbeeld Coinbase. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) moet zorgen voor het behoud van het vertrouwen van het publiek, onder wie spaarders, in het financiële systeem. En de Federal Reserve is als centrale bank verantwoordelijk voor vooral de macro-economische stabiliteit.

Lees ook: Overheden openen jacht op grootste cryptobeurs

Regulerende cirkel

Hsu wil een gecoördineerd toezicht op crypto’s dat moet leiden tot een in zijn woorden „regulerende cirkel” (‘regulation perimeter’) rond crypto’s. Op die manier moeten spaarders en investeerders volgens hem worden beschermd tegen de veronderstelde risico’s van cryptomunten. En moet het witwassen van crimineel geld via crypto’s worden tegengegaan. Inmiddels vormen de Federal reserve, de FDIC en de Comptroller al een zogenoemde ‘sprint team’ om sneller te kunnen opereren.

Hsu zegt enige haast te hebben, omdat de ontwikkelingen rond het nieuwe verschijnsel zo snel gaan dat toezichthouders achter de feiten aanlopen. Hij zegt te willen ingrijpen voordat crypto’s zo groot zijn dat dit te moeilijk wordt. Tegen de koers van bitcoin van maandag is er een waarde van omgerekend iets meer dan 1.000 miljard dollar (819 miljard euro) in omloop. In april van dit jaar, toen de koers piekte op 64.000 dollar, was dat zelfs bijna 2.000 miljard.

De daling die sindsdien plaatsvond is vooral het gevolg van twee ontwikkelingen. De Chinese centrale bank heeft zelf al een reguleringsoffensief aangekondigd, en is tegelijkertijd bezig met de invoering van een eigen digitale munt die onder staatscontrole blijft. En vorige maand wendde de bekende zakenman Elon Musk zich plotseling af van bitcoin, vanwege het enorme beroep dat het energieverslindende ‘minen’ van de munt doet op het milieu. Auto’s van het merk Tesla, zei Musk, kunnen in de toekomst niet meer in bitcoin worden betaald, zoals eerst wel het plan was. De cryptomunt noteerde maandag bijna 37.000 dollar.