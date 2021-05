Prominente Russische oppositiepoliticus vlak voor opstijgen opgepakt in vliegtuig

De Russische autoriteiten hebben maandagavond een prominent lid van de oppositie opgepakt in een vliegtuig in Sint-Petersburg. Het gaat om Andrej Pivovarov, de directeur van de vorige week opgeheven prodemocratische beweging Open Russia. Hij is vermoedelijk door de Russische inlichtingendienst FSB opgepakt.

De oppositiepoliticus meldde zijn eigen arrestatie via Twitter. Het Russische staatspersbureau TASS meldt op basis van bronnen dat Pivovarov is opgepakt voor deelname aan een ‘ongewenste organisatie’. Open Russia staat sinds 2017 op de Russische lijst van ongewenste organisaties.

Volgens de Russische nieuwssite Meduza stond het vliegtuig nog aan de grond, maar was het al in beweging toen agenten en FSB-functionarissen het toestel tot stoppen dwongen en aan boord kwamen om Pivovarov te arresteren. Hij zou zijn meegenomen naar het FSB-kantoor op de luchthaven en mocht daar geen gebruik maken van zijn telefoon. Pivovarov twitterde aanvankelijk zelf over zijn lot, na zijn arrestatie hebben zijn collega’s zijn account vermoedelijk overgenomen.

In detentie zou Pivovarov na enkele uren bezocht zijn door een advocaat. Het oppositielid was op weg naar Warschau. De prodemocratische beweging Open Russia werd in 2001 opgericht door oud-oligarch Michaïl Chodorkovski en opereerde vanuit Londen. De organisatie maakte 27 mei bekend zichzelf op te heffen om eigen leden te beschermen tegen het risico vervolgd te worden door de Russische staat.