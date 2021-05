Osaka trekt zich terug uit grandslamtoernooi Roland Garros na persboycot

Tennisser Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit het Franse grandslamtoernooi Roland Garros. Dat heeft ze maandagavond via Twitter bekendgemaakt. De aankondiging komt een dag nadat de organisatie van Roland Garros bekendmaakte Osaka een boete van ruim 12.000 euro te geven, omdat ze weigerde de pers te woord te staan na afloop van een wedstrijd. Daarbij dreigde de organisatie ook met diskwalificatie als de Japanse tennisser haar persboycot door zou zetten.

„Ik denk dat het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijn welzijn dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich in Parijs weer kan concentreren op tennis”, aldus Osaka in een verklaring. „Ik wilde nooit een afleiding vormen en ik accepteer dat mijn timing niet ideaal was.”

De Japanse kondigde haar persboycot vorige week aan, naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de persconferenties voor het mentaal welzijn van tennissers. „Ik heb vaak het gevoel dat mensen geen rekening houden met de mentale gezondheid van de spelers. Dat blijkt vaak als ik een persconferentie bekijk of er zelf aan deelneem”, aldus Osaka toen.

Osaka schrijft „lange periodes van depressie” te hebben doorgemaakt sinds de US Open in 2018. „Iedereen die me kent, weet dat ik introvert ben en iedereen die me op de toernooien heeft gezien, zal opmerken dat ik vaak een koptelefoon draag om mijn sociale angsten te verminderen”, aldus de tennisser. „Ik ben geen natuurlijke publieke spreker en krijg enorme golven van angst voordat ik met de wereldpers spreek.”