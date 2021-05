Alle NS-treinen in Nederland gestremd door storing

Het NS-treinverkeer in Nederland is stilgelegd door een grote storing aan een telefoniesysteem. Hierdoor is geen contact mogelijk met machinisten en zijn er problemen met de bediening van seinen en wissels, melden de NS en ProRail. Wanneer de problemen verholpen zijn, is nog niet bekend. Reizigers wordt geadviseerd hun reis uit te stellen.

De NS meldt dat het nog zeker tot 16.00 uur gaat duren voor het treinverkeer weer hervat wordt. Spoorwegbeheerder ProRail weet nog niet waar de storing door is veroorzaakt. Tegenover de NOS meldt een woordvoerder dat reizigers rekening moeten houden met dat er de hele dag geen treinen rijden en dat er vertragingen kunnen zijn. Het lijkt erop dat treinen van regionale vervoerders wel rijden. Voor zover bekend is alleen de Arriva-verbinding tussen Roermond en Nijmegen uitgevallen.