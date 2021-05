‘Nog tien andere Belgen beveiligd voor voortvluchtige militair Conings’

Naast de Belgische viroloog Marc Van Ranst hebben nog eens tien anderen in België persoonsbeveiliging gekregen, omdat wordt gevreesd dat ze doelwit zijn van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Dat melden Belgische media maandagochtend op basis van ‘welingelichte bronnen’. Een paar weken geleden werd viroloog Marc Van Ranst wegens dreigementen van Conings al ondergebracht op een geheime locatie. Onder het extra tiental bewaakte personen zouden geen virologen zijn, wel een advocaat.

De 46-jarige Conings verdween ruim twee weken geleden. Hij liet twee afscheidsbrieven achter waarin hij virologen en de Belgische regering bedreigde, en bleek uit zijn kazerne onder meer vier antitankraketten en een machinegeweer mee te hebben genomen. Vanwege zijn extreem-rechtse denkbeelden en eerdere bedreigingen stond hij al op de terroristenlijst. Sinds zijn verdwijning is de Belgische politie naar hem op zoek in natuurgebieden rond de Hoge Kempen, waarbij ook het leger is ingezet.

Zoekacties van dit weekend, in onder andere in de Belgische provincie Limburg, leverden niets op. Op donderdag liet het Belgische OM weten dat ze ervan uitgaat dat Conings nog leeft. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zei op zondagavond in tv-programma De Zevende Dag dat er geen signalen zijn dat de dreiging rondom de militair „volledig verdwenen” is. „Het duurt lang”, zei de minister, „ik denk dat we met zijn allen hadden gehoopt dat we sneller duidelijkheid zouden krijgen in dit dossier.”