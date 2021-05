Minstens vijftig doden na aanval op Congolese dorpen

Bij een aanval op twee dorpen in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo zijn in de nacht van zondag op maandag zeker vijftig mensen overleden. Dat heeft de Kivu Veiligheidsbarometer (KST) bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. De KST is een samenwerking van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Congo Research Group en registreert het aantal geweldsincidenten in het land. Veel is nog onduidelijk over de recente aanslag.

In het dorp Boga zijn minstens 28 doden gevallen en in Tchabi 22, meldt KST op Twitter. Volgens bronnen van AFP zouden de aanvallers het gemunt hebben op vluchtelingen in een dorp niet ver van Boga vandaan.

Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit en wat het motief ervoor was. Een ambtenaar zegt tegen AFP dat het om de Oegandese rebellen van de Forces démocratiques alliées (ADF) zou gaan, maar dat is niet bevestigd. Die organisatie streeft een islamitische staat na en is al decennia actief in het oosten van Congo. Het Congolese leger heeft alleen bevestigd dat er een aanval is geweest, maar gaf geen verdere details. De twee dorpen liggen in een gebied dat grenst aan Oeganda. Daar is de ADF actief, maar de regio wordt gekenmerkt door sterke tegenstellingen tussen lokale etnische groepen, waardoor er ook andere conflicten in het gebied zijn.