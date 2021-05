Lod is weer rustig, maar het wantrouwen blijft

Oorlog leek het hier, nog geen drie weken geleden, maar nu is het rustig in de wijk. Waar jongens met hun gezicht naar de muur stonden, handen geboeid op hun rug, schuifelt nu een kalend vrouwtje achter haar looprek met boodschappen. Knokploegen en oproerpolitie hebben plaatsgemaakt voor het gewone autoverkeer. De afvalcontainer rookt niet meer, de geur van traangas is vervangen door die van koffie met kardemom.

De stad Lod, vlakbij Tel Aviv, heeft Joodse en Palestijnse inwoners – bijna dertigduizend in totaal. Toen half mei tegen de achtergrond van spanningen in Jeruzalem in diverse gemengde steden onlusten uitbraken, liep het in Lod het snelst en het hevigst uit de hand. Een Joodse bewoner schoot een Palestijn dood, naar volgens hem uit zelfverdediging. Palestijnse jongeren vernielden auto’s en synagogen. Een Joodse man bezweek aan zijn verwondingen nadat hij met stenen was bekogeld, groepen Joodse jongeren vielen huizen van Palestijnen aan.

Sami Addasi (38) kijkt vanuit zijn kapperszaakje het straatje in waar de rellende jongeren tegenover elkaar stonden. Hij is blij dat hij weer open kan, al heeft hij nu minder aanloop dan vóór de geweldsuitbarsting. „Mijn jongste dochtertje kruipt nog steeds weg, bij mij of haar moeder, zodra ze een hard geluid hoort”, vertelt Addasi. Hij woont met zijn gezin boven de zaak; nachtenlang knalde het lawaai van stungranaten door de straat, om nog maar te zwijgen van de raketten van Hamas, die ook hier met regelmaat het luchtalarm activeerden.

Het lijkt nu kalm, maar het broeit nog. Een groepje Palestijnse jongeren hangt rond voor de kapperszaak. Ze willen wel vertellen hoe het volgens hen zit, als ze maar niet met naam en toenaam genoemd hoeven worden. Het ziet er rustig uit, maar het ís niet rustig, verklaart één van hen. „We voeren een gesprek, jij en ik, maar ik weet dat jij mij haat en jij weet dat ik jou haat. We houden ons in, we wachten alleen op het bevel om toe te slaan.” Het onderlinge wantrouwen is nog springlevend. De kapper heeft nog wel Joodse klanten, maar vertelt dat andere winkels het zwaar hebben. „Joodse bewoners boycotten Arabische winkels, en andersom.”

Grenspolitieagenten

Ja, het is nu kalmer, zegt ook Yehezkel Cohen, hoofd van de joodse school Maoz, waar tijdens de rellen brand werd gesticht. „Maar zodra er iets is in Jeruzalem aan de hand is, kan het hier ook weer losbarsten. We dachten dat het hier nooit kon gebeuren, en het gebeurde toch – dus dat het nu over is, dat zeg ik niet meer.”

Een groepje grenspolitieagenten heeft kwartier gemaakt op het terrein van de school. Aan een tafeltje voor de ingang zit een bewaker, in de speeltuin waken twee jongemannen over een paar spelende kinderen. Er zijn nu vijf bewakers in plaats van één, vertelt Cohen. Aan de poort hangen steunbetuigingen van de regionale raad van Benyamin, een groep Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, volgens internationaal recht illegaal.

Het waren volgens Palestijnse bewoners van Lod groepen jongeren uit dat soort nederzettingen die, ondanks dat er een avondklok gold, met bussen tegelijk de stad inkwamen om herrie te schoppen. Buurtbewoonster Taghrid („liever geen achternaam”) sliep de hele nacht niet toen de knokploegen door de stad waarden. Zodra die wegbleven, keerde de rust weer. Volgens de jongeren zelf, op straat aangesproken door de NRC-verslaggever, kwamen ze om „Joodse burgers te beschermen”. „Jullie moeten de Arabieren filmen, dát zijn de boosdoeners.”

De Israëlische politie arresteert een Arabische Israëliër in Lod, op 13 mei. Foto Kobi Wolf

In alle gemengde Joods-Arabische steden waren de afgelopen weken problemen, maar Lod was „extreem”, zegt Thabet Abu Rass aan de telefoon. Abu Rass is co-directeur van de Abraham’s Initiatives, een organisatie die zich inzet voor vreedzame coëxistentie. Maar vreedzame coëxistentie, dat kan alleen met gelijke rechten, aldus Abu Rass. „Arabische Israëliërs worden op alle niveaus gediscrimineerd. Zolang dat niet verandert, blijft de nabije toekomst instabiel.”

Hart van de stad

Een topambtenaar in Lod is tevens leider van een groep ideologische kolonisten die zich in Israëlische gemengde steden heeft gevestigd, sinds de Israëlische terugtrekking uit Gaza in 2005 – volgens Abu Rass de bron van alle ellende. „Ze zeiden dat ze zich in het hart van de stad gingen vestigen, maar ze vestigden zich in het hart van de Arabische wijken.” Volgens Abu Rass loopt de ontwikkeling van Arabische wijken in Lod achter op die van Joodse wijken.

„Am Israël khai”, „het volk Israël leeft”, hangt er op handgeschreven spandoeken op het hek van de rechtbank, waar eerder deze maand de vier Joodse verdachten op borgtocht vrijkwamen die betrokken zouden zijn bij de dood van een Palestijnse inwoner. „Zelfverdediging, zeiden ze”, schampert één van de jongens bij het kapperszaakje, „Tien, twaalf kogels, hoe kan dat zelfverdediging zijn?” Hun vertrouwen in de politie is nul. „Ze arresteren alleen Arabieren.” Vorige week maandag begon de Israëlische politie een operatie, die ze ‘Law and Order’ noemde, om verdachten van betrokkenheid bij de rellen te arresteren. Volgens een politiewoordvoerder in de media was 70 procent van de ruim 350 arrestanten Arabisch. Palestijns-Israëlische organisaties waarschuwen dat de arrestatiegolf niet alleen gericht is tegen mogelijke relschoppers, maar ook tegen politiek activisten. Dat kan volgens hen tot nieuwe onrust leiden.

In Lod werd de grenspolitie ingeschakeld om de orde te herstellen. „Dat zijn dezelfde agenten als in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever”, zegt Abu Rass. „Die nemen het gedrag van de bezetting mee Israël in, ze behandelen Arabieren als vijanden.” De jongeren voelen zich niet beschermd door de politie, integendeel, die staat erbij en kijkt ernaar – of helpt zelfs mee, suggereert een jonge vader. Niet alle buren zijn het daarmee eens. „Natuurlijk beschermde de politie ons”, zegt Taghrid. „De extremisten kwamen hier met stenen tegen onze ramen gooien, ze zagen aan de ramadandecoratie dat we Arabieren waren. Als de politie er niet was geweest…”

De grote politiemacht is inmiddels verdwenen uit Lod, al staan her en der nog plukjes agenten. Afgelopen weekeinde waren er weer demonstraties en rellen, maar kleiner dan voorheen. Kapper Addasi is optimistisch, zegt hij. „Toen we er midden in zaten, dacht ik: waar gaat dit heen? Maar nu denk ik dat het wel weer normaal wordt. Het kost alleen tijd.” Bij de moskee waar de demonstraties begonnen, hangt een verkreukeld spandoek van de Palestijns-Israëlische partij Ra’am. Momenteel zijn er besprekingen gaande voor een nieuw kabinet, dat gedoogsteun hoopt te krijgen van deze partij. Als de Arabische partijen meer te zeggen krijgen in de Israëlische politiek, kunnen bestaande problemen fundamenteler worden aangepakt, hoopt Abu Rass. „Alleen economische integratie is niet genoeg. We willen meebeslissen.”

