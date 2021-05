Kiki Bertens strandt in eerste ronde van Roland Garros

Kiki Bertens is in de eerste ronde van Roland Garros verrassend uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster verloor in drie sets (1-6, 6-3 en 4-6) van de Sloveense Polona Hercog. Over de hele wedstrijd speelde Bertens wisselvallig. Ze begon zwak, maar herpakte zich in de tweede set, om de wedstrijd vervolgens weer uit handen te geven.

Bertens leverde direct haar eerste servicegame in en kwam daarna op 3-0 achterstand. Hercog - de nummer 73 van de wereld - controleerde de partij vervolgens. Doordat Bertens ook haar tweede en derde servicegame inleverde, kon de Sloveense uitlopen tot 5-0. Pas daarna kon Bertens haar eerste punt maken, om vervolgens opnieuw de service weg te geven. Na de 6-1 van Hercog uitte Bertens haar frustratie door het racket tegen de grond te gooien. Bertens was als nummer zeventien van de wereld de grote favoriet voor het duel.

In de tweede set kwam Bertens beter in de wedstrijd en kwam ze zelfs op een 4-1 voorsprong. Nadat Hercog zich leek te herpakken, wist Bertens de set toch te winnen: 6-3. Vervolgens leek de Nederlandse haar draai te hebben gevonden met een sterk begin van de derde set. Met een 4-2 voorsprong leek ze richting de winst te gaan, maar Hercog toonde veerkracht en serveerde zich naar de zege.