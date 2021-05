Jong Oranje verslaat titelfavoriet Jong Frankrijk in blessuretijd

Jong Oranje heeft zich dankzij een 2-1 zege op titelfavoriet Jong Frankrijk geplaatst voor de halve finale van het EK voetbal onder 21 jaar. Myron Boadu zorgde in Boedapest in de allerlaatste minuut van de blessuretijd voor een sensatie, door op aangeven van Justin Kluivert de winnende treffer achter doelman Ilan Meslier te schieten.

Jong Frankrijk kwam in de 23ste minuut op voorsprong. Nadat doelman Justin Bijlow nog knap redde op een schot van Jonathan Ikoné, kopte RB Leipzig-verdediger Dayotchanculle Upamecano raak uit de daaropvolgende corner. In de tweede helft maakte Boadu op aangeven van Ferdi Kadioglu gelijk. De AZ-spits stond bij zijn aanname randje buitenspel, maar bij afwezigheid van een VAR-scheidsrechter kon hij meteen de handen de lucht in steken.

Frankrijk zette vervolgens aan en drukte het vermoeid ogende Jong Oranje terug tot ver op eigen helft. In de laatste minuut van blessuretijd zette Nederland een counter in, waarbij Kluivert op het juiste moment diep ging. De 22-jarige aanvaller zag op het juiste moment Boadu vrij staan, die de bal over de uitkomende Meslier lepelde.

Door de overwinning plaatst Jong Oranje zich voor de halve finale van het EK onder 21. Op 3 juni speelt de ploeg in de stad Székesfehérvár tegen de winnaar van het duel tussen Jong Denemarken en Jong Duitsland. Wint Jong Oranje ook die wedstrijd, dan plaatst het zich voor de eindstrijd op 6 juni.