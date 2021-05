In Israël lijkt een kabinet zonder Netanyahu in zicht

Een kabinet zonder Benjamin Netanyahu, het is voor Israëliërs haast onvoorstelbaar geworden na zoveel jaar ‘Bibi’. Toch komt die optie deze week dichtbij. Twee weken geleden leek een alternatieve coalitie nog uitgesloten: Netanyahu’s tegenstanders hadden hun onderhandelingen onderbroken toen raketten neerkwamen en Palestijnse en Joodse Israëliërs elkaar collectief in de haren vlogen. Nu heeft de rechtse partijleider Naftali Bennett echter aangekondigd toch mee te doen. De partijen hebben tot woensdag om eruit te komen. Vier vragen over het vervolg.

1 Komt er nu echt een regering zonder Netanyahu?

De kans dat er een kabinet wordt gevormd zonder de zittende premier, is groter dan ooit in de afgelopen twaalf jaar. Yair Lapid, leider van centrumpartij Yesh Atid, heeft tot woensdagavond om aan president Rivlin te melden dat hij een coalitie heeft. Daar moet dan het parlement, de 120 leden tellende Knesset, over stemmen. Dat lijkt geen probleem te worden; Netanyahu heeft met zijn medestanders 53 zetels in de Knesset, het andere blok 61. De zes leden van de Palestijns-Israëlische Verenigde Lijst zullen geen deel uitmaken van de coalitie, maar zullen deze naar verwachting ook niet blokkeren door met Netanyahu’s Likudpartij mee te stemmen.

2 Hoe komt de coalitie eruit te zien?

Deze ‘eenheidsregering’ wordt niet bepaald een toonbeeld van harmonie; de partijen staan ideologisch ver uit elkaar. Het belangrijkste punt waarover ze het eens zijn, is dat ze genoeg hebben van Benjamin Netanyahu. De beoogde coalitie wordt een samenraapsel van politieke kleuren en persoonlijkheden. Het premierschap wordt gedeeld door Naftali Bennett, leider van de rechtse Yaminapartij, en Yair Lapid, leider van de centrumpartij Yesh Atid. Bennett zal ondanks zijn magere zeven zetels de eerste twee jaar premier worden. Met het linkse Meretz, het rechts-seculiere Yisrael Beytenu van Avigdor Lieberman en de Arbeidspartij onder leiding van Merav Michaeli heeft Lapid al afspraken gemaakt.

Ook Nieuwe Hoop, de rechtse partij van het afvallige Likudlid Gideon Sa’ar, en Blauw-Wit, de partij van Benny Gantz die nu nog met Netanyahu in de regering zit, gaan meedoen in de coalitie. De Palestijns-Israëlische partij Ra’am verleent de coalitie waarschijnlijk gedoogsteun in ruil voor toezeggingen aan de Arabische gemeenschap.

Grote afwezige in de coalitie, behalve natuurlijk Likud, zijn de ultra-orthodoxe partijen die jarenlang Netanyahu’s trouwe partners waren.

3 Wat zijn de gevolgen voor Benjamin Netanyahu en zijn partij?

Netanyahu’s Likudpartij is nog steeds de grootste partij in de Knesset. Als Netanyahu de oppositie ingaat, kan hij het de nieuwe regering nog knap lastig maken. De rechtse partijen hebben inhoudelijk meer gemeen met Likud dan met hun verse politieke partners. Met name leden van Yamina, maar ook Gideon Sa’ar en zijn partijgenoten staan onder zware druk van Netanyahu om „rechts niet te verloochenen”. Aanhangers van Netanyahu demonstreren dagelijks bij de huizen van rechtse parlementsleden; Shaked, nummer twee van Yamina, kreeg zelfs eigen beveiliging vanwege de vele dreigementen.

Mocht het kabinet binnen een paar maanden barsten, dan zou Netanyahu alsnog op nieuwe verkiezingen kunnen aansturen. Dat zou dan de vijfde keer zijn, nadat Israël de afgelopen twee jaar al viermaal naar de stembus is gegaan. De vraag is of zijn partijgenoten hem dan nog steunen; nu al klinkt er binnen Likud gemor dat Netanyahu’s aanwezigheid de vorming van een rechtse coalitie heeft verhinderd.

Het minst aantrekkelijke maar steeds dichterbij komende scenario voor de zittende premier is dat hij zijn uren vooral in de rechtbank moet gaan doorbrengen. Er lopen drie corruptiezaken tegen Netanyahu, die nog jaren kunnen gaan duren.

4 Wanneer weten we het zeker?

Als Lapid woensdag een coalitie aankondigt, heeft hij vervolgens nog zeven dagen om daadwerkelijk een regeerakkoord te sluiten en zijn kabinet aan de Knesset te presenteren. In de tussenliggende dagen zal Netanyahu er alles aan doen om twijfelende rechtse leden alsnog los te weken van de gevormde coalitie. Eén of twee overstappers zijn genoeg om het geheel in elkaar te doen storten. En zelfs als Lapid zijn mensen bij elkaar weet te houden, is de strijd nog niet helemaal over. Sommige bepalingen uit het regeerakkoord, zoals het plan dat Bennett de regering gaat leiden zonder de grootste partij te hebben, zal de oppositie kunnen aanvechten bij het Hooggerechtshof. Als de Israëlische politiek één ding van Netanyahu heeft geleerd, dan is het dat tot op het laatste moment alles kan veranderen.

