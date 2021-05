Het waren net mensen. En nu?

Deze maand is het vijftien jaar geleden dat journalisten ‘net mensen’ bleken te zijn. En dat hebben we geweten. ‘Het zijn net mensen’ van Joris Luyendijk is een van de zeer weinige titels die bij honderdduizenden vaak compleet van elkaar verschillende Nederlanders in de kast staat. Deze krant nam het boek al eens op in een lijst van meest invloedrijke boeken van het eerste decennium van deze eeuw. En ook in het derde decennium van deze eeuw vindt het boek weerklank. Zeer recent nog hoorde ik een stagiaire op onze redactie verzuchten: ‘door dat boek ben ik bíjna met mijn studie journalistiek gestopt’.

En ja, wie anno 2021 nog hooggestemde verwachtingen heeft over de media zal door het lezen van dit zeker van een aantal illusies worden beroofd. Luyendijk, van 1998 tot 2003 werkzaam als correspondent in het Midden-Oosten, blikt in zijn boek terug op vijf jaar verslaggeving en spaart zichzelf en zijn eigen beroepsgroep daarbij bepaald niet.

Maar toen ik deze moderne klassieker deze week begon te herlezen viel me vooral op hoe mainstream de mediakritiek die Luyendijk in zijn boek formuleerde intussen geworden is. Dat er allerlei filters staan tussen een journalist en de werkelijkheid en dat de journalist als fly on the wall die alleen maar zou registreren een mythe is. Het lijken haast open deuren, zij het dat Luyendijk ze ontzettend geestig weet in te trappen.

Nu kun je natuurlijk betogen dat Luyendijk met zijn boek het Nederlandse publiek met succes heeft weten op te voeden tot kritische mediaconsumenten. Dat die deuren die we nu als ‘open’ kwalificeren tot het moment van publicatie simpelweg nog dicht zaten. Nu denk ik inderdaad dat je dit boek moeilijk te weinig krediet kunt geven.

Toch lijkt het er vooral op dat tijdsgeest en publicatie bij dit boek wonderwel samenvielen. Net toen mediaconsumenten met hun kakelverse Hyves- en Facebook-accounts ervoeren wat het was om zélf een boodschapper te zijn in plaats van slechts publiek, liet Luyendijk zien dat de beroepsgroep die zich tot dat moment ‘keizer’ waande geen kleren aanhad. Of tenminste, om bij de kledingbeeldspraak te blijven, een té grote broek aantrok door zich de pretentie aan te meten aan objectieve berichtgeving te doen.

Inmiddels zijn we alweer vijftien jaar verder en is het nieuwe van dit soort mediakritiek er wel een beetje vanaf. De parade aan mediakritische burgers die zich tegenwoordig luidkeels beklagen over de ‘Mainstream Media', laatstelijk nog Sywert van Lienden die stelde dat hij door de verwoestende mediastorm zijn miljoenen mogelijk wel op móét eten, roept de vraag op welke analyse Luyendijk nú zou maken.

Want waar het in 2006 inderdaad nodig was om te laten zien dat de totstandkoming van journalistiek inderdaad menselijk, al te menselijk is, zou je nu soms juist willen pleiten het ambachtelijke van de media opnieuw centraal te stellen. Een ambacht waarbij bijvoorbeeld methodisch dan toch tenminste naar het benaderen van objectiviteit wordt gestreefd. Met alle gebreken van dien, maar toch.

We zijn net mensen ja, maar hoe behouden we als journalisten het vertrouwen van onze medemens als ze ons als 'zomaar iemand met een mening' zien? Het medium dat deze vraag het beste beantwoordt heeft de beste papieren voor de toekomst.