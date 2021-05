‘Gouverneur West-Virginia persoonlijk aansprakelijk Greensill-lening 700 miljoen dollar’

De gouverneur van de Amerikaanse staat West-Virginia, Republikein Jim Justice, wordt persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het terugbetalen van een lening van 700 miljoen dollar aan Greensill-schuldeisers. Dat meldt Amerikaanse krant The Wall Street Journal maandagmiddag. Justice had het geld geleend voor zijn „aan steenkool-gerelateerde” bedrijven, schrijft de krant, en had zich persoonlijk aansprakelijk gesteld om het vertrouwen van kredietverstrekker Greensill te winnen. De gouverneur had het geld nodig omdat de steenkoolprijzen sterk begonnen te dalen en hij vastberaden was zijn bedrijvengroep weer winstgevend te maken.

Financieel dienstverlener Greensill moest in maart uitstel van betaling aanvragen. De instelling functioneerde als tussenpersoon bij grote bedrijfsleningen, en kwam in acute betalingsproblemen toen de Zwitserse bank Credit Suisse een betaling van 10 miljard dollar bevroor. Dat deed de bank omdat die vond dat Greensill te sterk afhankelijk was van één investeerder. Greensill kon niet langer aan de betalingsverplichtingen voldoen en ging over de kop. Credit Suisse eist het geld nu terug via bedrijven die een lening aangingen bij Greensill.

Naast Justice zelf zouden ook zijn vrouw en zoon garant staan voor ten minste een deel van de lening. De Greensill-zaak is niet de enige waar gouverneur Justice in de afgelopen jaren mee te maken kreeg – hij schikte eerder in zaken over wanbetalingen en omdat het voor hem niet mogelijk was om de beloofde hoeveelheden steenkool te leveren aan afnemers.

Justice werd in 2016 tot gouverneur gekozen als Democraat. Een jaar later registreerde hij zich als Republikein en kwam hij bekend te staan als fervent aanhanger van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Volgens The Wall Street Journal stond Justice op de lijst van miljardairs van het tijdschrift Forbes, met een vermogen van 1,2 miljard dollar in april 2020. Inmiddels wordt zijn vermogen geschat op 450 miljoen – door zijn financiële betrokkenheid bij de ineenstorting van Greensill is hij flink op zijn vermogen ingeteerd.

