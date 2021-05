Franse politie schiet voortvluchtige en gewapende ex-militair neer

De voortvluchtige gewapende ex-militair Terry Dupin is maandag neergeschoten in een bos in de Franse Dordogne. De politie was al 36 uur met honderden agenten op zoek naar de 29-jarige man. Volgens Franse media is hij zwaargewond geraakt en aangehouden. Dupin had zich in een het bos verschanst; de politie was hem zondagmiddag al op het spoor gekomen. Maandag werd hij gevonden en opende het vuur richting agenten toen hij werd gearresteerd. volgens de politie was het de bedoeling Dupin levend te arresteren.

De politie was op zoek naar Dupin omdat justitie hem verdenkt van poging tot doodslag op zijn ex-partner. Hij zou haar in de nacht van zaterdag op zondag hebben belaagd en op haar hebben geschoten. Toen agenten hem vervolgens achtervolgden, schoot de ex-militair ook op hen. Dupin had vastgezeten was net weer op vrije voeten. Eerder is hij vier keer veroordeeld wegens geweldpleging tegen zijn ex. De vrouw is de moeder van zijn drie kinderen. Dupin zat tussen 2011 en 2016 bij de Franse strijdkrachten.

Zondagmiddag werd een signalement van Dupin verspreid door de politie, die hem als „gevaarlijk persoon” bestempelde. Sinds zondag werd een zoektocht opgezet met hondenteams en de assistentie van meer dan driehonderd agenten, gepantserde voertuigen en zeven helikopters. De oud-militair zat verstopt in een bosrijk gebied van zo’n vier vierkante kilometer. Hij had een jachtwapen bij zich en droeg een elektronische enkelband.