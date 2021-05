Ex-aanklager krijgt 5 maanden cel voor seks met minderjarige in ruil voor bier, chips en geld

De voormalige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket Vincent L. is maandag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden wegens het herhaaldelijk plegen van ontucht met een minderjarige jongen.

De rechtbank acht bewezen dat de 48-jarige oud-aanklager in 2016 meerdere keren seks heeft gehad met een zestienjarige jongen tegen betaling van bier, chips, sigaretten en geld. „Hij heeft daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank neemt dit hem zeer kwalijk. Hij had gelet op zijn functie en het grote leeftijdsverschil beter moeten weten. Door zijn gedrag heeft hij ook het aanzien van het Openbaar Ministerie beschadigd”, oordeelt de rechtbank. Tegen de verdachte was een onvoorwaardelijke celstraf van elf maanden geëist.

Oraal bevredigd

Tijdens de rechtszaak gaf Vincent L. toe dat hij de jongen verscheidene malen oraal bevredigde in het portiek van de woning waar hij met zijn ouders woonde. Hij gaf de jongen dan onder meer geld in een envelopje. Volgens de verdachte gaf hij spullen als vriendendienst, de seks stond daar volgens hem los van. De rechtbank oordeelt evenwel dat „voldoende aannemelijk” is geworden dat de jongen „mede onder invloed van giften of beloften van geld of goed is overgegaan tot het dulden van de ontuchtige handelingen van de verdachte”.

De rechtbank neemt het Vincent L. extra kwalijk dat hij als vooraanstaande functionaris van het Openbaar Ministerie dergelijke strafbare gedragingen pleegde. „Als officier van justitie – en dan ook nog eens in een leidinggevende positie – had hij een voorbeeldfunctie in de samenleving. Niet in de laatste plaats omdat hij uit hoofde van diens functie anderen de maat neemt.” De rechters nemen het Vincent L. ook kwalijk dat hij de ernst van zijn handelen nog steeds niet inziet. De man die in 2017 bij het OM werd ontslagen en nu werkt bij een Amsterdams advocatenkantoor woonde de uitspraak maandag niet bij.

Prominente positie

De advocaat van de verdachte vroeg tijdens de strafzaak de rechters rekening te houden met de media-aandacht die er is voor deze zaak. Dat zou strafverminderend moeten werken, aldus de advocaat Aniek Saes. De rechtbank acht Vincent L. zelf schuldig aan de journalistieke belangstelling voor deze strafzaak. „De prominente positie van de verdachte bracht een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich, ook ten aanzien van het handelen van de verdachte in privé: de verdachte had – zoals gezegd – immers een voorbeeldfunctie. Een dergelijke voorbeeldfunctie vergt onbesproken gedrag. De verdachte had, gelet op zijn functie destijds, kunnen verwachten dat zijn gedragingen, eenmaal bekend, grote media-aandacht zouden opleveren”.

Advocaat Saes zegt het vonnis te gaan bestuderen en daarna pas te besluiten of ze in hoger beroep gaat tegen de veroordeling van haar cliënt.