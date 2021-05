Energietransitie: op drie manieren profiteert Alfen

Is Alfen onze eigen Tesla? Het was een RTL Z-beurscommentator die deze vraag vorig jaar op Twitter stelde. Alfen – naar eigen zeggen het ‘middelpunt in het elektriciteitsnet’ – bestaat al sinds 1937. Het bedrijf uit Almere is bekend van de transformatorhuisjes, maar heeft zich inmiddels ook toegelegd op mobiele batterijopslag en laadpalen voor elektrische auto’s. Toen Alfen in 2018 naar de beurs ging, was een aandeel een tientje waard. Begin 2020 was dat al 30 euro.

Analist Jan Richard van Duitse zakenbank Berenberg voorspelde destijds dat het aandeel Alfen naar 90 euro zou gaan. En zo geschiedde. Op 8 januari 2021 piekte Alfen aan de Midkap op 94 euro. Maar, zegt Richard nu grappend, zijn voorspelling was eigenlijk niet adequaat: „Ik voorspelde dat het in twee of drie jaar zou gebeuren, maar het gebeurde in minder dan een jaar.” De enorme koersstijging had volgens hem niet puur te maken met specifieke prestaties van Alfen. Hij wijst op een algehele money flow naar bedrijven op de markt van duurzame energie.

Toch zakte de koers van Alfen vervolgens in. Het bedrijf temperde zelf de verwachtingen door medio februari te spreken van een slow start van dit jaar. Op 11 mei was de aandeelwaarde ‘slechts’ 55 euro. Maar de resultaten bleken vervolgens allemaal mee te vallen: de cijfers van het eerste kwartaal lieten juist een flinke omzetstijging zien ten opzichte van vorig jaar.

Als je het Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux vraagt, is er geen reden tot pessimisme. Integendeel. De forse koersval sinds begin dit jaar in combinatie met de goede kwartaalcijfers was voor Kepler Cheuvreux de reden het advies voor Alfen-aandelen twee weken terug te verhogen van ‘houden’ naar ‘kopen’. Inmiddels is de aandeelwaarde weer 70 euro. De eerdere koersval wijt Olofsen aan de inflatie- en renteverwachtingen van de afgelopen maanden. „Die hebben een breed scala aan groeiaandelen geraakt. Bij meer bedrijven zag je dat koersen eerder dit jaar een piekniveau bereikten, waarna correctie optrad.”

Ook de coronacrisis heeft weinig effect gehad op Alfen, zegt Olofsen. Het bedrijf is niet helemaal immuun voor de gevolgen: met name in de tak van batterijopslag trapten klanten op de rem en kwam het aantal orders op een lager niveau te liggen. „Desondanks is de omzet over 2020 uitgekomen binnen de bandbreedte die het bedrijf in februari gaf, dus vóór corona echt toesloeg in Nederland. Dat is een hele goede prestatie.” De nettowinst van Alfen bedroeg 12,5 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

En er is de komende jaren veel groeipotentie. „Alfen heeft drie activiteiten en alle drie profiteren van de energietransitie”, zegt Olofsen. Hij wijst erop dat elektriciteitsbedrijven flink zullen investeren in hun netwerken, bijvoorbeeld omdat alle huizen van het gas af moeten. Daarnaast zal met gebruik van zonne- en windenergie, waarbij de productie veel onvoorspelbaarder wordt, de vraag naar energieopslagsystemen toenemen. Olofsen: „Hetzelfde geldt voor de vraag naar laadpalen, want qua elektrificatie van auto’s is er ook geen weg meer terug.”

Jan Richard noemt zichzelf ook nog steeds een big believer. Hij bewondert het innovatieve vermogen van Alfen en hoe snel het bedrijf zich heeft gericht op een nieuwe markt: die van elektrisch rijden. Zijn voorspelling is nu een waarde van 150 euro per aandeel, binnen drie jaar. Is Alfen dus de Nederlandse Tesla? Daar moet Jan Richard even om lachen. „De koers van Alfen correleert inderdaad met die van Tesla”, zegt hij. Beide aandelen zijn bovendien relatief duur. „Maar qua business hebben de twee bedrijven weinig gemeen. Ja, ze profiteren beide van de energietransitie, maar wel op een eigen manier.”