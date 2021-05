En toen ging de reis ineens naar Portugal

Ietwat beteuterd zitten Michael (30) en Esther (28) uit Houten donderdagmiddag op een bankje in een van de vertrekhallen van Schiphol. Ze zouden vandaag naar het Griekse eiland Karpathos vliegen voor een vakantie – Michael had zijn rieten hoedje al op – maar zojuist hoorden ze van hun touroperator dat dat niet meer doorgaat. Het reisadvies voor het eiland is van geel (je kunt er op vakantie, maar er zijn nog risico’s) veranderd in oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Het stel heeft de reis omgeboekt, morgen gaan ze naar Albufeira in Portugal. Waarom Albufeira? „Omdat het kon”, zegt Esther. „Het is leuk dat we nog op vakantie kunnen, maar we moeten wel even schakelen.”

Sommige vakantieaanbieders verkopen nog wél vakanties naar ‘oranje landen’. Ook kun je erheen als je je vlucht en accommodatie apart van elkaar boekt. Terugreizen vanuit een oranje land kan wel „drama” met zich meebrengen, ervoer Angelique (56) uit Hoogeveen. Ze was op vakantie in Barcelona en is net geland. Om terug naar Nederland te mogen vliegen, had ze een negatieve PCR-testuitslag nodig. De test mocht niet meer dan 24 uur voor de terugreis afgenomen zijn. „Mijn vlucht ging vanmiddag om tien voor half drie. Ik kon daarom pas gistermiddag na tien voor half drie een test doen. Het was heel spannend of ik de uitslag op tijd binnen zou hebben.”

Schemerzone

Mei en juni vormen een soort schemerzone als het om vakanties gaat. De coronabesmettingen dalen en het aantal gevaccineerden stijgt, maar veel landen hebben nog een oranje reisadvies en het Europese vaccinatiepaspoort laat nog even op zich wachten. Schiphol ziet een langzame stijging van het aantal vluchten per dag. In de week van 17 tot en met 23 mei waren dat er gemiddeld 501, de week daarvoor 484. Deze week verwacht de luchthaven een gemiddelde van 595 vluchten per dag.

Guus Wantia van Vliegveldinfo.nl zag in mei een verdubbeling van het aantal bezoekers op zijn website, vergeleken met maart en april. Op zijn site staat informatie over vliegen en vliegvelden, maar ook links naar de websites van verschillende reisorganisaties. Het aantal mensen dat via zijn website een reis boekte bij een van deze organisaties nam in mei met ruim de helft toe. Wantia: „Er wordt geboekt voor de zomervakantie en het najaar, maar ook zeker voor juni.”

Door de vertrekhal loopt een groep Chinese toeristen in witte, beschermende pakken en met face shields op. Enver Cihan (29) kijkt ernaar, vanaf een bankje. Hij zit met drie vrienden te wachten op een autorit terug naar zijn woonplaats Haarlem. Ze zijn op vakantie geweest naar Alanya, Turkije. In het vliegtuig moesten ze mondkapjes op. Onhandig, als je een borrel wil drinken. „Voor mij begint de vakantie al met de reis”, zegt Cihan. „Dus ik zat in het vliegtuig aan de baco. Elke keer als ik een slok wilde nemen, moest ik natuurlijk mijn mondkapje afdoen. Blijkbaar had iemand daarover geklaagd bij de steward, want die kwam vragen of ik mijn mondkapje op wilde houden.”

De vrienden hebben een „heerlijke” vakantie gehad. Hoewel er nog een oranje reisadvies geldt voor Turkije, hebben ze daar niets van gemerkt. „Ik hoefde nergens aan te geven waarom ik naar Alanya wilde”, zegt Cihan. De mannen hebben ook geen last gehad van de avondklok die in Turkije van kracht is, van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s nachts. „Het leek alsof die alleen voor locals gold en niet voor toeristen.”

Vrijdagochtend op Schiphol is Alex Lelie (47) uit IJsselstein blij om zijn sores te kunnen delen. „Dan kan ik even hardop nadenken.” Zijn vliegtuig naar Boekarest vertrekt bijna, maar de uitslag van zijn PCR-test is nog niet binnen. Hij mag dus niet aan boord en twijfelt of hij een nieuwe vlucht, die vanavond vertrekt, gaat boeken.

Lelies vriend Sven Storm (46) uit Hoek van Holland heeft wel een (negatieve) testuitslag ontvangen, maar heeft besloten niet meer naar Roemenië te gaan. „Alex kent daar mensen, ik niet, en ik weet niet of Alex daar nog gaat aankomen.” De reis is vooral voor vakantie, maar ook een beetje voor zaken, zegt Lelie. Hij heeft er een afspraak met een potentiële sponsor voor een documentaire die hij wil gaan maken. „Over het failliet van Amerika tegen de achtergrond van het money game circuit in poolbiljart.”

Buiten, voor de ingang van de vertrekhal, staat de familie Turk (vader, moeder, en drie dochters) uit Nieuwe Wetering (Zuid-Holland) met de koffers klaar om op een all-inclusive vakantie te gaan naar Estepona, Spanje. „We gaan nu alvast, want we willen de zomerdrukte vóór zijn”, zegt Fabiënne Turk (51). „En onze jongste heeft net eindexamen gedaan, dus dit is een mooi moment.”

Voor het binnenland van Spanje geldt nog een oranje reisadvies, zijn ze niet bang om er vast te komen zitten? „Dat lijkt ons helemaal geen ramp.”

