Drie wolvenwelpen geboren op de Veluwe

Het eerste wolvenpaar in Nederland, dat zich vestigde op de Noord-Veluwe, heeft drie welpen gekregen. De jonge dieren werden dit weekend gezien door wandelaars en gemeld bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. In 2019 werden er al vijf welpen geboren, in 2020 vier. Hoe groot de roedel nu precies is, weet de Zoogdierenvereniging niet precies: als welpen ouder worden vertrekken ze uit het hol.

De Zoogdierenvereniging is bang voor de verstoring van de welpen door drukte in het natuurgebied, en roept mensen op zich aan de toegangsregels te houden. „De moeder durft niet meer terug naar haar jongen als er mensen in de buurt zijn”, zegt landzoogdierenexpert bij de Zoogdierenvereniging Maurice La Haye. „Als ze onbeschermd zijn, kunnen vossen of wilde zwijnen de welpen te grazen nemen als ze het hol uitkruipen.”

In maart werd een wolvin die zwanger was van acht welpen op de Zuid-Veluwe doodgereden door een auto. De wolvin raakte in de war en kwam zo terecht in onveilig gebied. Waarschijnlijk keek de wolf door de stress en de drukte niet goed uit, zei boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten toen tegen NRC: „De wolf laat zich normaal gesproken overdag amper zien, en al helemaal niet in de buurt van deze weg.” In maart 2020 werd al een wolvenjong aangereden in de buurt van Epe.

Lees ook dit artikel: ‘Menselijke drukte op de Veluwe werd wolvin fataal’