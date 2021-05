Defensiepersoneel jarenlang op veel meer locaties blootgesteld aan chroom-6

Op alle locaties die door defensie in gebruik waren tussen 1970 en 2015, heeft defensiepersoneel uit alle rangen blootgestaan aan het schadelijke chroom-6; een stof die werd toegevoegd aan verf om roestvorming tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat op maandagmiddag gepresenteerd werd. Ook heeft defensie vooral in de jaren zeventig en tachtig te weinig veiligheidsmaatregelen getroffen om de gevaren voor haar personeel te beperken. Chroom-6 kan onder meer astma, chronische longziektes als COPD en longkanker veroorzaken.

Volgens het RIVM was er niet alleen risico voor personeelsleden die onderhoudswerk verrichtten aan legervoertuigen en dus direct in aanraking kwamen met chroom-6-verf. Ook mensen die regelmatig in defensiewerkplaatsen kwamen, zoals schoonmakers en leidinggevenden, zijn blootgesteld. Hoe meer mensen in ruimten zijn geweest waar chroom-6 werd gebruikt, hoe meer kans ze hebben de ermee in verband gebrachte aandoeningen te ontwikkelen. Beschermende maatregelen, zoals het installeren van afzuiginstallaties, werden volgens het onderzoek te weinig getroffen. Stofmaskers waren te weinig aanwezig, of niet effectief genoeg. Pas vanaf de jaren negentig is voor de bescherming meer aandacht gekomen bij defensie.

Uit een onderzoek van het RIVM uit 2018 bleek al dat defensiepersoneel op vijf locaties in Nederland waar Amerikaans legermaterieel werd onderhouden, was blootgesteld aan de stof. Destijds bood staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) excuses aan voor de lakse omgang met de schadelijke stof. „Defensie is tekortgeschoten”, zei ze in een verklaring. „Dat spijt mij. Ik kan dat helaas niet terugdraaien.” Er werd een compensatieregeling opgezet voor (nabestaanden van) medewerkers en oud-medewerkers die ziektes hebben opgelopen waarvan het RIVM een verband met chroom-6 heeft aangetoond.