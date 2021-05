De dildo’s waren vorig jaar niet aan te slepen voor EasyToys

Restaurants, discotheken, musea – aan veel zaken konden Nederlanders tijdens de coronacrisis weinig of geen geld uitgeven. Maar dildo’s kochten ze wel. Vaak deden ze dat bij EasyToys of Pabo, sekswebwinkels van het Veendamse EDC Retail. Dat maakte in 2020 dan ook een onstuimige groei door, blijkt uit dinsdag gepubliceerde jaarcijfers.

65 miljoen euro kwam er vorig jaar binnen bij EDC, een verdubbeling ten opzichte van 2019 en ruim drie keer zo veel als in 2018. Over de winst doet eigenaar en directeur Eric Idema geen uitspraken. Maar, zegt hij aan de telefoon: „Het was een bijzonder jaar.”

Een jaar waarin je aan de verkopen van de seksspeeltjes kon aflezen dat mensen het lockdownleven maar een saaie bedoening vonden. Bondageproducten waren in trek, vertelt Idema. „Pakketjes met spullen waarmee je iemand kunt blinddoeken, of in de handboeien kunt doen. Het gevoel van de lockdown, hahaha. Ik zeg dat gekscherend, maar dat mensen hun leven weer spannend wilden maken in deze periode, heeft de omzet wel omhooggedreven.”

Ze waren niet aan te slepen, de Tarzan-dildo’s, buttplugs en luchtdrukvibrators. Ergens tussen de honderd en honderdvijftig „rammetjevolle” zeecontainers liet Idema in de loop van het jaar uit het Verre Oosten komen. Om alles kwijt te kunnen moest EDC een extra magazijn bijhuren.

Glijmiddelpompjes

De spectaculairste groei (750 procent) is terug te zien in de categorie van de op afstand bestuurbare speeltjes. Dat zijn bijvoorbeeld vibrators die via apps zijn aan te sturen, zodat partners die (al dan niet vanwege lockdowns en avondklokken) niet op dezelfde plek zijn, toch intieme momenten kunnen beleven.

Lees ook dit stuk over EasyToys-oprichter Eric Idema

Tussen de best verkochte producten zaten ook typische coronaspullen als mondkapjes en desinfecterende handgel. „De eerste drie weken tijdens corona was het nog heel rustig. Toen heb ik meteen mijn tentakels uitgespreid”, zegt Idema.

Hij had nog een grote partij lege handpompjes, waar hij normaal gesproken glijmiddel in laat doen. „We hebben een etiket laten maken en de flesjes opgestuurd naar een leverancier, die ze heeft gevuld met handgel.” Zo’n flesje verdween vervolgens vaak in het digitale mandje van een klant die toch al op EasyToys zat voor de aanschaf van, pakweg, een nieuwe cockring – nog zo'n product dat het in 2020 heel goed deed.

De coronacrisis was de voornaamste oorzaak van de groei van EDC, maar de affaire rond de EasyToys-sponsoring van FC Emmen (de KNVB stelde een verbod in op de shirtreclame en trok dat vervolgens weer in) kwam ook niet slecht uit. „Dat was heel belangrijk”, zegt Idema nu. „Die investering was een grote gok. Maar toen ontstond er een relletje. Johan Derksen had het er zelfs over op televisie.”

Kan EDC zo sterk blijven presteren nu de lockdown zo goed als opgeheven is en consumenten niet meer louter de slaapkamer hebben als bron van vertier? Idema: „Die verdubbeling van 2020 gaan we dit jaar niet halen. Maar we groeien door. De jonge generatie wil ook een vibrator proberen. En die praat er makkelijker over dan mijn ouders vroeger.”