De app hielp maar een heel klein beetje

Een klein, maar merkbaar effect en vooral veel onbenut potentieel, concluderen onderzoekers in een grote, wetenschappelijke evaluatie van de CoronaMelder, de officiële corona-app.

De app heeft weliswaar het reproductiegetal R laten dalen, maar er is geen groot effect, bleek uit een zaterdag gepubliceerde RIVM-studie. Sinds de landelijke invoering van de app, op van de CoronaMelder op 10 oktober, hebben bijna 175.000 mensen anderen via de CoronaMelder proberen te waarschuwen voor hun besmetting. Door het privacyvriendelijke ontwerp is onbekend hoeveel mensen er daadwerkelijk een melding kregen. Het effect was wel te meten in de teststraten, waar bijna 190.000 mensen zeiden zich te laten testen nadat ze een melding hadden gekregen. Van die testen waren er 14.154 positief. Dit waren succesvol doorbroken infectie-ketens, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Gering effect

Dagelijks raken er duizenden mensen besmet. De CoronaMelder had over het geheel gezien een gering effect op het reproductiegetal R, schrijven RIVM-onderzoekers. Tussen december en maart heeft de app een geschatte 15.000 besmettingen en circa 220 ziekenhuisopnames voorkomen, becijferden zij. In diezelfde periode raakten er zo’n 1,8 miljoen mensen besmet. En in maart werden er gemiddeld elke dag al zo’n 215 mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Het reguliere bron- en contactonderzoek en het testen hadden een groter effect op het terugbrengen van de R, blijkt uit de RIVM-studie. Samen met de CoronaMelder lieten deze maatregelen het reproductiegetal met 12,7 procent dalen, waarbij de app voor 0,3 procent verantwoordelijk was. „Een positieve, maar bescheiden bijdrage” aan de bestrijding van het virus in Nederland, concludeert het RIVM.

Als oorzaak dat het effect van de app zo gering was, wijzen betrokken onderzoekers naar de strenge lockdownregels die tot voor kort golden. De app is effectiever als mensen meer contacten hebben en ook met onbekenden dichter bij elkaar komen. Dat komt minder voor tijdens een lockdown.

Het effect van de CoronaMelder wordt verder gedrukt door het aantal actieve gebruikers. Hoewel de app 4,8 miljoen keer gedownload is, wordt de CoronaMelder slechts door zo’n 60 procent nog gebruikt – omgerekend 16 procent van alle Nederlanders. De kans dat een besmette persoon én een nauw contact beiden de app hebben is klein.

Ook houden mensen zich slecht aan de adviezen van de app, blijkt uit gedragsonderzoek. Gewaarschuwden moeten formeel in quarantaine en zich laten testen. Slechts 41 procent van hen liet zich daadwerkelijk testen. En minder dan de helft van hen zei ook echt thuis te blijven.

Sneller bereik

Uit de onderzoeken blijkt wel dat CoronaMelder meer mensen sneller bereikt dan contactonderzoekers van de GGD. Als mensen na een waarschuwing van de app een coronatest aanvroegen, waren zij in zo’n drie op de vier gevallen nog niet bereikt door de GGD. In circa de helft van de gevallen ging het om mensen die anders nooit bereikt waren.

Ook belangrijk: de CoronaMelder vindt mensen met het virus die nog geen klachten hadden. Gewaarschuwde mensen konden zich ook zonder klachten laten testen. Tussen 3 en 5 procent van hen testte positief. Dat lijkt laag, maar is hoger dan willekeurig in de maatschappij testen – dan zou dat percentage rond de 1 procent liggen. Het opsporen van deze ‘asymptomaten’ is volgens experts een belangrijk pluspunt.

„Het effect is klein, maar merkbaar en niet langer theoretisch. We zien het in de data”, zegt hoofdonderzoeker Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar gedragswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij denkt dat het belang van de CoronaMelder toe kan nemen nu de handrem van de samenleving gaat, terwijl nog niet iedereen beschermd is. „Als de CoronaMelder ook de komende periode wordt ingezet, dan moet de adoptie omhoog en moeten mensen zich beter aan de adviezen houden, hoe moeilijk ze dat ook vinden. Ook moet de tijd tussen de waarschuwing van de CoronaMelder en de testuitslag teruggebracht worden. Dat bepaalt voor een belangrijk deel de mate waarin de de app kan bijdragen.”

De GGD’s en de wetenschappelijke adviseurs van het ministerie van Volksgezondheid zien nog veel potentie in de CoronaMelder. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wil ook graag door, liet hij zaterdag al in een persbericht weten: „De evaluatie bevestigt nu dat CoronaMelder daar een belangrijke bijdrage aan levert, juist in een samenleving die we stap voor stap weer openen.”

De komende tijd wil het ministerie van Volksgezondheid de CoronaMelder en de gedragsregels opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook wordt er onderzocht of het versturen van de waarschuwingen sneller kan.

Uiteindelijk beslist het parlement of de CoronaMelder ingezet mag blijven worden. Vóór 10 juli moet de bijbehorende tijdelijke wet verlengd worden. Als er hiermee ingestemd wordt, blijft de corona-app daarna nog eens drie maanden actief.