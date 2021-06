De Amerikaanse justitie zou Trump willen pakken door zijn boekhouder te ‘ flippen

In 2005 schoof journalist Timothy O’Brien aan in een vergaderzaal in Trump Tower, New York, bij Allen Weisselberg, de financiële rechterhand van Donald Trump. O’Brien deed onderzoek voor zijn boek Trump Nation. Zijn vraag luidde: hoeveel is Trump eigenlijk waard? Van de projectontwikkelaar zelf kreeg O’Brien elke keer een ander antwoord. „5 tot 6 miljard”, zei Trump tegen hem, terwijl op hetzelfde moment in zijn hotels brochures lagen waarin stond dat hij 9,5 miljard dollar bezat.

Als iemand het kon weten, was het chief financial officer Allen Weisselberg, een man die in de vroege jaren zeventig reageerde op een vacature voor boekhouder bij vader Fred Trump (Weisselberg was toen naar verluidt taxichauffeur). In de jaren tachtig stapte hij over naar zoon Donald. Tegen O’Brien zei Weisselberg dat Trump 6 miljard waard was. „Maar de lijst met eigendommen die Weisselberg hanteerde – met allemaal bezittingen erop waarvan de waarde heel optimistisch was opgepompt, en waarvan sommige niet eens eigendom van Trump waren –, telde op tot 5 miljard dollar. Waar was de rest? ‘Ik loop nu naar mijn bureau en vind dat andere miljard’, verzekerde Weisselberg mij. Kwam hij nog terug? Nee, hij kwam nooit meer terug”, schrijft O’Brien in Trump Nation.

De anekdote leert twee dingen over Allen Weisselberg (73). Niemand behalve Donald Trump zelf weet zoveel over de handel en wandel van diens bedrijf. En de man is zo loyaal dat hij bereid is de meest aperte leugens voor zijn baas te vertellen.

Het eerste maakt hem tot potentieel de meest waardevolle getuige in de zaak die het Openbaar Ministerie in Manhattan, New York tegen de Trump Organization en haar eigenaar heeft aangespannen. Het tweede betekent dat het lastig wordt om Weisselberg zover te krijgen dát hij gaat getuigen tegen zijn baas. „Zijn gevoel voor eigenwaarde draait alleen maar om: ‘Vindt Donald me aardig vandaag?’”, vertelde Jennifer Weisselberg, Allens ex-schoondochter in maart aan The New Yorker. „Hij heeft diepere gevoelens en bewondering voor Donald dan voor zijn eigen vrouw.”

Lees ook dit artikel: Deze rechtszaken hangen burger Trump boven het hoofd

Auto’s en schoolgeld

Vorige week kwamen enkele nieuwe ontwikkelingen naar buiten rond de verschillende justitiële onderzoeken naar Trumps zakenpraktijken. Het OM van de staat New York voegt zich met zijn eigen onderzoek bij het strafrechtelijk onderzoek van openbaar aanklager Cy Vance in Manhattan. Daarmee is dit tot dusver civielrechtelijke onderzoek uitgebreid naar mogelijke misdrijven. Wat die misdrijven zijn of wie ervan wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

Vorige week kondigde Vance aan dat hij een Grand Jury heeft bijeengeroepen. Dat betekent dat hij na ongeveer twee jaar vooronderzoek gereed is de zaak te presenteren voor een jury van beëdigde burgers. Dat betekent dat de kans bestaat dat Trump als eerste (oud-)president van Amerika ooit, voor het gerecht kan komen. Misschien zijn kinderen ook, die hebben immers altijd voor vader gewerkt. En mogelijk wordt ook Allen Weisselberg vervolgd.

The New York Times berichtte op basis van anonieme bronnen dat het OM een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar gunsten die Trump aan Weisselberg en diens familie heeft verleend. Het gaat dan om wat de schijn heeft van betalingen in natura: auto’s en schoolgeld voor de kleinkinderen van Weisselberg, gratis woonruimte voor diens zoon Barry.

Het OM zet druk op Weisselbergs familie om hem te laten verklaren

Jennifer Weisselberg, die getrouwd was met Barry , werkt mee aan het onderzoek van Vance. In april verscheen een foto van haar, terwijl ze met dossierdozen en een laptop op een kofferkarretje over straat liep op weg naar het kantoor van Vance. In de echtscheidingspapieren omschreef haar ex-echtgenoot hun appartement aan Central Park als bedrijfsbezit. Barry Weisselberg was de manager van de Wollman-ijsbaan in Central Park – regelmatig te zien in films die in New York spelen – en de iets verderop gelegen carrousel. Beide attracties zijn eigendom van de stad, maar ze worden gerund door de Trump Organization. Het is de vraag van welk ‘bedrijf’ het appartement van Barry Weisselberg dan was.

Flippen

In Amerikaanse media speculeren meer en minder direct betrokkenen over de ware aard van het onderzoek naar Weisselberg en diens kinderen. Meest genoemde reden is: het is een strategie. Het OM wil de druk op hem opvoeren, dreigen met de cel of geldboetes, opdat hij meewerkt aan de zaak die het OM tegen Trump bouwt. Weisselberg moet ‘flippen’, in Amerikaans-Engels. Zoals Trumps voormalige advocaat, Michael Cohen, werd geflipt en aan justitie belastende informatie over zijn ex- baas verstrekt.

In zijn verklaringen tegenover het Congres en justitie en in zijn autobiografie Disloyal (2020) schildert Cohen Weisselberg af als de man die voor Trump op financieel gebied deed wat Cohen zelf op juridisch gebied deed: zorgen dat alle problemen uit de weg worden geruimd – waarbij liegen en de wet overtreden geen bezwaren zijn, zolang het spoor maar niet naar Trump leidt. Zo ging het ook met de zaak die Vance naar verluidt aanzette tot dit onderzoek: het afkopen van twee vrouwen die zeiden dat ze een affaire met Trump hadden gehad. Eén van hen dreigde hiermee naar buiten te komen tijdens de presidentscampagne van 2016. In Disloyal beschrijft Cohen dat hij uitvoerig met Weisselberg overlegt over hoe ze de betaling kunnen doen „op de meeste discrete manier en zonder sporen na te laten”.

Cohen is veroordeeld wegens meineed in deze kwestie. Hij heeft in verklaringen onder ede herhaaldelijk gelogen. Wat zijn verklaring over Weisselberg geloofwaardig maakt, is dat 2018 een opname openbaar werd van een gesprek dat hij met Trump had. Daarin gaat het volgens Cohen over het afkopen van een van deze vrouwen, maar beide mannen spreken heel omzichtig. Wel zegt Cohen heel duidelijk dat hij heeft gesproken „met Allen Weisselberg over hoe we dit in elkaar moeten steken”.

Lees ook dit profiel van Cyrus Vance: Gaat Cyrus Vance na Weinstein ook Trump vervolgen?

Sleutelbewaarder

Met een dagvaarding die door Trump vergeefs tot aan de hoogste rechter is aangevochten, heeft aanklager Vance uiteindelijk beslag kunnen leggen op de administratie van de Trump Organization, die door de accountant van Trump moest worden overgedragen. Volgens The New Yorker ligt de harde schijf met alle gegevens in een kluis in een bijkantoor van het OM in Manhattan. Die kluis, met dubbele deuren, zou zijn beveiligd tegen elektromagnetische golven en de muren zouden zijn bekleed met „wat lijkt op bladkoper, om te voorkomen dat van een afstand de digitale gegevens zouden kunnen worden beschadigd”, aldus The New Yorker.

De sleutel tot de financiële handel en wandel van Trump ligt besloten in de boeken en de belastingaangiften en Weisselberg was de sleutelbewaarder. Ziedaar het belang van zijn getuigenis voor Vance. Een teken dat de druk op hem wordt opgevoerd: het feit dat het OM met een dagvaarding de gegevens over het schoolgeld voor Weisselbergs kleinkinderen heeft opgeëist.

Waarnemers zagen een verandering in de intensiteit van het onderzoek vanaf het moment dat de boekhouding is overgedragen, zo tekende The New Yorker anoniem op. Daarbij werd een verband gelegd met het inhuren van een specialist in het onderzoeken van criminele organisaties: oud-aanklager Mark Pomerantz. Pomerantz gaf eind jaren negentig leiding aan het team dat de baas van de Gambino-maffiafamilie achter slot en grendel kreeg. Pomerantz, zo zegt een „goedgeïnformeerde bron” tegen The New Yorker, is ook ingehuurd om „mensen schijtebang te maken”.

Lees ook: De zakenwereld zit niet meer te wachten op Trump