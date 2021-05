Copa América niet in Argentinië vanwege corona

De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol heeft besloten dat de Copa América niet in Argentinië wordt gespeeld aanstaande juni. Dat maakte de bond in de nacht van zondag op maandag bekend via Twitter. De bond gaf geen reden voor de annulering van Argentinië als gastland, maar vermoedelijk heeft dit te maken aan de toename van coronabesmettingen in Argentinië.

De Copa América zou eigenlijk in 2020 worden gespeeld, maar was toen al vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Op dat moment was gepland om de Zuid-Amerikaanse cup te spelen in Argentinië en Colombia, maar dat laatste land werd al geschrapt vanwege de politiek onrustige situatie aldaar.

Het voetbaltoernooi zou op zondag 13 juni beginnen met een wedstrijd tussen Argentinië en Chili, maar momenteel is het nog onduidelijk waar dit zal plaatsvinden. Conmebol stelt te kijken naar andere landen die hebben aangeboden gastland te zijn voor het voetbaltoernooi.