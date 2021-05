Omzet reisbranche gedaald met 65 procent in eerste kwartaal 2021

De omzet van de reisbranche is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald met 65,1 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de zakelijke dienstverlening als geheel daalde met 5,5 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe kwartaalcijfers. De omzet van de zakelijke dienstverlening daalt daardoor voor het vierde kwartaal op rij, maar de daling is wel ieder kwartaal kleiner geworden.

De reisbranche was een van de eerste sectoren die geraakt werd door de coronacrisis in 2020. Daardoor lag de omzet in het eerste kwartaal vorig jaar al 23,4 procent lager, vergeleken met het jaar ervoor. De reclamebranche zette in het eerste kwartaal van dit jaar 11,5 procent minder om en boekte daarmee na de reisbranche de grootste omzetdaling binnen de zakelijke dienstverlening.