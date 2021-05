China wijzigt geboortepolitiek: ouders mogen nu drie kinderen krijgen

Chinese ouders mogen voortaan drie kinderen krijgen in plaats van twee, zo heeft de regering maandag besloten volgens Chinese media. Volgens het nieuwe beleid mogen Chinezen nu één kind ‘extra’ krijgen. Met het besluit wil de regering in Beijing de toenemende vergrijzing een halt toeroepen. In China zijn vorig jaar 12 miljoen baby’s geboren - het laagste aantal sinds 1961.

Het geboortecijfer in China ligt met gemiddeld 1,3 baby per moeder op een vergelijkbaar niveau met dat van andere vergrijzende landen als Japan en Italië. Volgens statistici wilden vrouwen wel meer kinderen krijgen, maar zien vooral inwoners van grote steden vaak af van gezinsuitbreiding vanwege de hoge kosten. Tegen het einde van vorig jaar steeg de Chinese bevolking tot ruim 1,4 miljard inwoners. Voor de komende jaren voorzien onderzoekers een krimp.

Vanaf 1979 hanteerde China een eenkindpolitiek om te voorkomen dat de bevolking te snel zou groeien - wat vergaande demografische effecten had, zoals vergrijzing en een overschot aan jongens. In 2015 zette de regering de ingrijpende stap om het toegestane kindertal van één naar twee te verhogen. Dit heeft volgens onderzoekers alleen niet het voldoende effect gehad op de vergrijzing. Daarnaast wil de regering ook de pensioenleeftijd opschroeven en jongeren met campagnes aansporen in het huwelijk te treden en een gezinsleven op te bouwen. Bovendien belooft de regering om kinderopvang, zwangerschapsverlof en de geboorteverzekering te verbeteren, wat het aantrekkelijker moet maken om kinderen te krijgen.