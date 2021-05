Burn-outfabrieken staan door het hele land

Afgelopen week was in NRC ruimschoots aandacht voor de ‘burn-outfabriek’ die het politieke bedrijf in Den Haag is geworden. In korte tijd hebben drie prominente politici – demissionair minister Van ’t Wout (VVD), CDA-Kamerleden Omtzigt en Van der Molen – tijdelijk hun taken opgebrand neergelegd. In artikelen deden oud-Kamerleden een boekje open over de enorme werkdruk in Den Haag: de uren studeren op complexe dossiers, de lange vergaderingen, het presteren voor het publieke oog. En eenmaal thuis: de honderden mailtjes en de uren die min of meer verplicht op Twitter moeten worden doorgebracht. Er is geen tijd voor andere dingen dan werk, het hoofd staat altijd aan en dus staat men chronisch in de stress-stand. Het is pompen of verzuipen – en dat laatste gebeurt steeds vaker. Het is dus niet meer dan terecht dat de toxische werkcultuur in het Haagse kritisch wordt bekeken.

Thijs Launspach is psycholoog en schrijver van het boek Fokking Druk over stress en burn-out.

Het is wel wrang dat men in Den Haag nu pas door lijkt te hebben dat burn-out een groot probleem is. Het aantal mensen met burn-outverschijnselen is in Nederland immers al tijden schrikbarend hoog: zo’n 1,3 miljoen mensen krijgt er jaarlijks mee te maken. In de politiek is er sprake van fikse werkdruk, maar dat geldt nog wel meer voor de zorg en het onderwijs, waar idioot hoge uitval al jaren ‘normaal’ wordt gevonden. Het ziekenhuis, het advocatenkantoor, de universiteit, de hippe start-up, Hilversum: overál in het land staan burn-outfabrieken waar men werkt tot men erbij neervalt.

Prestatiedruk

Burn-out wordt nog altijd gepresenteerd als een louter individueel probleem: te weinig rust genomen, te laat ingegrepen, geen ‘nee’ durven zeggen, niet stressbestendig genoeg, ongezonde levensstijl. Eigen schuld, dus. Had je maar eerder aan de bel moeten trekken, meer moeten sporten, beter moeten communiceren of moeten leren mindfulnessen. Het besef dat de stijging in burn-outs wel eens aan de toegenomen prestatiedruk zou kunnen liggen, wil nog niet echt dagen. Serieus beleid op het reduceren van stress op het werk ontbreekt. In de verkiezingsprogramma’s van de VVD en het CDA wordt het woord ‘burn-out’ niet eens genoemd.

Willen we af van de burn-outepidemie, dan zal een volgend kabinet werknemers beter moeten beschermen tegen chronische (werk)stress. Dan dient paal en perk gesteld te worden aan de vaak onuitgesproken verplichting om buiten werktijd nog bezig te zijn met de werkmail of -app. Dan moet er waar mogelijk gekozen worden voor kortere werkweken, zodat er meer tijd overblijft voor herstel, ontspanning en beweging. Dan dient er op het werk een onafhankelijke vertrouwenspersoon, arts of psycholoog aanwezig te zijn waar je kunt aankloppen voor hulp. Dan moeten werknemers weer meer gezien worden als mensen van vlees en bloed, in plaats van ‘resources’ die moeten worden ‘gemanaged’. En dan moeten we af van het idee dat ‘drukdrukdruk’ zijn, stoer is. Doen we dat niet, dan zitten we de komende jaren vast aan nóg meer burn-outs.

Naar verluidt gaat Kamervoorzitter Bergkamp met premier Rutte in gesprek over wat er gedaan kan worden tegen de toegenomen werkdruk in de Kamer. Het is een gesprek dat hoognodig ook in de rest van het land gevoerd moet worden. Politiek, werkgevers en vakbonden moeten werknemers beter beschermen tegen de uitwassen van de toxische werkcultuur. Hoe eerder we dat doen, hoe meer burn-outs we voorkomen.