Brazilië gastland Copa América na terugtrekken Argentinië

Niet Argentinië, maar Brazilië zal in juni gastland zijn van de Copa América. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL meldt dat het land zich heeft opgeworpen om het toernooi te organiseren, nadat Argentinië zich vanwege een stijging van aantal coronagevallen terugtrok. De Copa América begint zoals oorspronkelijk gepland op 13 juni, de speellocaties worden later bekend gemaakt.

In de nacht van zondag op maandag maakte de CONMEBOL het terugtrekken van Argentinië bekend. De Copa América zou eigenlijk in 2020 al plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld vanwege de pandemie. De organisatie zou het toernooi volgens persbureau Reuters niet nog een keer hebben willen uitstellen vanwege de financiële belangen. Binnen 24 uur na het afmelden van Argentinië bood Brazilië, waar ook de vorige editie van 2019 was, zich aan als gastland.

Opvallend is dat net als Argentinië ook Brazilië flink geraakt is door de coronacrisis en dagelijks nog veel nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallen kent. Persbureau AP meldt dat in veel ziekenhuizen meer dan 80 procent van de bedden op de intensive care bezet zijn en dat experts in juni een nieuwe golf aan besmettingen verwachten. De CONMEBOL dankt de Braziliaanse president Jaïr Bolsanaro, zijn team en de Braziliaanse voetbalbond in een tweet voor hun gastvrijheid.