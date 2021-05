‘Amerikaanse en Deense inlichtingendiensten bespioneerden Merkel’

De Deense en Amerikaanse inlichtingendienst hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel bespioneerd. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier en oud-oppositiepoliticus Peer Steinbrück werden afgeluisterd door de Denen en Amerikanen. Dat blijkt uit zondagavond gepubliceerd onderzoek van de Deense publieke omroep DR, die daarbij samenwerkte met Duitse, Noorse, Zweedse en Franse media.

Ook politici uit andere Europese landen, waaronder Denemarken, zijn bespioneerd door de Amerikaanse NSA. Hiervoor gebruikte de dienst het Europese netwerk van internetkabels, dat via Duitsland, Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland lopen. De Deense geheime dienst zou de NSA hebben geholpen doordat belangrijke knooppunten van het internetnetwerk in Denemarken liggen, waar verschillende kabels samenkomen. Via de kabels zijn e-mails, sms’jes en telefoongesprekken afgeluisterd. Volgens DR is de Deense regering daarvan sinds 2015 op de hoogte.

In Duitse media reageert voormalig oppositiepoliticus Steinbrück ontzet op de onthullingen. Hij noemt de spionagepraktijken een „politiek schandaal”. Volgens Steinbrück is het „absurd” dat westerse landen zich via inlichtingendiensten „tegen zichzelf keren”. De Deense minister van Defensie stelt tegen DR niets te kunnen zeggen over de inspanningen van geheime diensten. Ook Merkel stelt dat de Duitse regering geen commentaar geeft op het werk van inlichtingendiensten.