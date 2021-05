Afrikaans economische gemeenschap weert Mali vanwege coup

Het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband ECOWAS heeft het lidmaatschap van Mali opgeschort, vanwege de coup die daar afgelopen week is gepleegd. Dat meldt persbureau AP in de nacht van zondag op maandag. ECOWAS stelt dat Mali verkiezingen moet houden in februari komend jaar zoals dat gepland stond.

Leden van het samenwerkingsverband, dat bestaat uit vijftien Afrikaanse landen, kwamen samen in de Ghanese hoofdstad Accra. Daar besloten zij met onmiddelijke ingang het lidmaatschap van Mali te schorsen. ECOWAS eiste ook dat het huisarrest van de interim-president en premier per direct wordt gestopt, en dat leden van de interim-regering zich niet kandidaat zullen stellen bij de verkiezingen.

De afrikaanse landen zijn „bezorgd over de gevolgen die de onzekerheid, veroorzaakt door de politieke onrust in het land, heeft voor de veiligheid in geheel West-Afrika”, stelde de Ghanese buitenlandminister namens ECOWAS. In het specifiek maken de landen zich zorgen over de ruimte voor terrorisme die door de onrust ontstaat, nu door het coronavirus de situatie ook al niet stabiel is.

Interim-regering

Vorige week dinsdag claimde 38-jarige kolonel Assimi Goïta de macht, nadat onder andere de interim-president die toezicht moest houden tot de aankomende verkiezingen in de nacht daarvoor was gearresteerd door militairen. Directe aanleiding voor deze machtsgreep was het ontslag van twee ministers die het leger gunstig gezind waren.

De interim-regering was gevormd na een eerdere coup van Assimi Goïta. Onder druk van ECOWAS, dat toen dreigde met sancties, stelde Goïta een overgangsregering in en beloofde verkiezingen in februari volgend jaar.

