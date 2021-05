Surinaamse ziekenhuizen kampen met een tekort aan alles

De Surinaamse intensivist Preveen Banwari kreeg vrijdagmiddag een alarmerend telefoontje. „Bereiden jullie je voor, want we hebben geen zekerheid wat zuurstof betreft dit weekend”, zei een gestreste medewerker van de technische dienst van het ’s Lands Hospitaal in Paramaribo aan de andere kant van de lijn. „Zijn er alternatieven voor jullie afdelingen?”

De 40-jarige Banwari bleef verschrikt met de hoorn in zijn hand staan. „Tot dan toe had ik me niet beziggehouden met de zuurstoflevering, want die zat steeds snor”, vertelt hij telefonisch vanuit de Surinaamse hoofdstad. In de hele stad zijn alle 39 beschikbare IC-bedden al de hele week bezet, er is een chronisch tekort aan zorgpersoneel en het aantal besmettingen loopt op, dagelijks met bijna driehonderd mensen.

Iedere dag overlijden tussen de zeven en tien patiënten. Op de kleine Surinaamse bevolking van nog geen zeshonderdduizend mensen heeft dit grote impact. „Wij artsen en specialisten roepen al langer dan een week dat de situatie onhoudbaar is, dat het code zwart is. We hebben veel te weinig zorgpersoneel, medicijnen en bedden. Nu komt er ook nog een urgent zuurstoftekort bij”, zegt Banwari.

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldde dat de acute zuurstofcrisis te maken had met vertraging van een schip dat vanuit Trinidad op weg was naar Suriname en betrokken was geraakt bij een aanvaring. Het schip zou zijn teruggekeerd naar het Caribische eiland, met de zuurstof.

We komen op een punt dat we moeten kiezen wie er wel en voor wie er niet terecht kan op de IC

President Santokhi sloeg vrijdagavond alarm tijdens een ingelaste persconferentie. De sterk oplopende besmettingen en de veel te hoge druk op de gezondheidszorg hebben geleid tot een „onbeheersbare situatie”, zei hij. De noodsituatie is opgeschaald naar het hoogste niveau.

Vanaf maandag geldt in Suriname een totale lockdown van 2,5 weken waarbij ook supermarkten maar beperkt open mogen – drie dagen per week voor slechts een aantal uren per dag. Handhaving zal streng zijn met hoge boetes, verklaarde Santokhi.

Braziliaanse variant

De derde coronagolf in Suriname wordt vooral veroorzaakt door de Braziliaanse P.1-variant, ook wel de Manausvariant genoemd, naar de stad in het noorden van buurland Brazilië waar deze zeer besmettelijke mutatie eind december werd vastgesteld. „Net als in Brazilië, waar deze variant zeer actief is, merken we ook hier dat er veel meer jonge mensen in de ziekenhuizen belanden”, zegt Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius ziekenhuis. „En patiënten zonder onderliggende medische klachten, die we in de eerste en tweede golf nauwelijks zagen.”

Nooit eerder was de druk op de toch al noodlijdende Surinaamse gezondheidszorg zo hoog als nu, zegt intensivist Banwari. „Dit hebben we nooit eerder meegemaakt. We komen op een punt dat we moeten kiezen wie er wel en niet terecht kan op de IC. Dat betekent misschien wel beslissen over leven en dood.”

Een onderliggende oorzaak van de noodsituatie is het chronisch tekort aan zorgpersoneel. Door de aanhoudende economische crisis in Suriname zijn veel verpleegkundigen het afgelopen jaar naar onder andere Aruba, Curaçao en Sint Maarten vertrokken. „Daar liggen de salarissen een stuk hoger”, zegt Banwari. „We hebben hier te kampen met een enorme inflatie en onze salarissen worden niet bijgesteld. Zelf werk ik bijna dag en nacht, maar mijn salaris is enorm in waarde gedaald doordat de Surinaamse dollar in waarde is gekelderd.”

Chronische tekorten

Banwari, die in 2012 terugkeerde naar zijn geboorteland na zijn opleiding en carrière bij het Erasmus MC in Rotterdam, heeft ook aanbiedingen gekregen voor banen op Aruba of Sint Maarten, vertelt hij. „Maar ik sla ze af omdat ik me verbonden voel met Suriname; hier heb ik mijn leven. Als het me alleen om geld zou gaan, dan kon ik beter snel vertrekken.”

De chronische tekorten aan vrijwel alles zijn ook voelbaar in het grootste ziekenhuis van Suriname, het Academisch Ziekenhuis. Terwijl de straten van Paramaribo zondagochtend in stilte waren gehuld vanwege lockdown, was het hier een komen en gaan van zieke mensen, vertelt cardioloog Kwame van der Hilst via WhatsApp. Hij is betrokken bij het speciale Covid-checkpoint. „Mensen die klachten hebben worden hier gescreend. Of we sturen ze na een test naar huis om in thuisquarantaine te gaan terwijl ze wachten op de testuitslag. Mensen die acuut opgenomen moeten worden proberen we te plaatsen, maar alles is vrijwel vol.”

Er is volgens van der Hilst ook een groot tekort aan vaccins in Suriname. De laatste 30.000 doses worden momenteel toegediend. „We merken dat steeds meer mensen zich nu willen laten vaccineren, eerst was die bereidheid een stuk minder. Het is frustrerend dat we dan nu niet voldoende vaccins hebben.” Nederland heeft inmiddels toegezegd tussen de 500.000 en 700.000 doses AstraZeneca te leveren, maar pas eind juni. Eind deze week vertrekken ook tientallen Nederlandse zorgmedewerkers met materiaal naar Suriname.

Banwari kreeg zaterdagmiddag alvast een verlossend bericht over het acute zuurstoftekort: een truck met zuurstof zou vanuit Frans-Guyana op weg zijn naar Suriname. „We zetten ons in om Suriname te helpen”, schreef de in Suriname gestationeerde ambassadeur van Frans-Guyana Antoine Joly op Facebook. Banwari blijft evenwel bezorgd. „De zuurstofcrisis is wellicht afgewend, maar als het aantal besmettingen niet snel daalt, houd ik mijn hart vast voor de komende weken”, zegt hij.