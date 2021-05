Weer meer jongeren in de bijstand in het eerste kwartaal

Voor het vierde kwartaal op rij is het aantal mensen in de bijstand gestegen. Onder jongvolwassenen is de toename het grootst. Dat blijkt maandag uit de jongste cijfers van het CBS.

Eind maart waren er in Nederland 433.000 mensen met een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 12.000 meer dan een jaar geleden. Drieduizend daarvan zijn jonger dan 27 jaar. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg met 9 procent ten opzichte van maart vorig jaar.

De coronaregeling voor zzp’ers die door de crisis zijn getroffen, de Tozo, is hierin niet meegerekend. Het aantal mensen dat een bijstand daalde van 2017 tot begin 2020 met ruim 10 procent. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zit het echter weer in de lift. In de leeftijdsgroep onder de 27 jaar was de toename