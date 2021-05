Verbruik hernieuwbare energie vorig jaar gestegen, nog altijd onder EU-norm

Ruim 11 procent van de verbruikte energie in Nederland was vorig jaar afkomstig uit hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie. Daarmee is het aandeel groene energie ruim in het totale energieverbruik in Nederland met zeker drie procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat is nog altijd minder dan de norm van 14 procent van het totaalverbruik ingesteld door de Europese Unie.

Mede door het windmolenpark bij Borssele en de bouw van windmolens op land steeg het verbruik van windenergie met 29 procent. Het verbruik van zonne-energie steeg vorig jaar met 47 procent ten opzichte van het jaar ervoor, door een toename van zonneparken. De grootste bron van hernieuwbare energie bleef echter biomassa (54 procent van het totaal). Vorig jaar steeg het verbruik van biomassa in Nederland met 10 procent, mede doordat de energiebron meer werd gebruikt in kolencentrales.

Er werd vorig jaar minder energie verbruikt dan een jaar eerder. Met name in het vervoer daalde het energieverbruik, volgens het CBS mede door de beperkingen die werden ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de stijging van hernieuwbare energie in het Nederlandse energieverbruik zit Nederland nog niet aan de EU-norm van een aandeel van 14 procent. Om alsnog aan dat aandeel te komen heeft de regering in juni vorig jaar een overeenkomst met Denemarken gesloten om hernieuwbare energie over te dragen – dat is een statistische overdracht om op papier aan de norm te komen.