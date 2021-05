Veel expats zijn gebleven – er kwamen alleen geen nieuwe bij

Videosysteemingenieur Ivan Gónzalez (34) speelde na vijf jaar in Amsterdam met het idee om terug te gaan naar zijn geboortestad Madrid. Maar toen was daar de pandemie. „Door corona is de Spaanse arbeidsmarkt in heel zwaar weer gekomen. Bedrijven in mijn sector nemen al maanden niemand meer aan”, legt hij uit.

Hoewel hij het afgelopen jaar het liefst bij zijn familie in Madrid was geweest, besloot Gónzalez in Amsterdam te blijven. „Ik ontwikkel videosystemen voor telecommunicatiebedrijven bij Liberty Global, mede-eigenaar van onder andere VodafoneZiggo. Hier heb ik een vast contract. In Spanje wacht mij de komende jaren een onzekere toekomst.”

De Turkse Irem Tas (33) en haar man maakten dezelfde afweging. Ze werken allebei als ict’ers. Hij als software-ingenieur in vaste dienst op de technische afdeling van Booking, zij als freelancer.

Hoewel ze hun families nu anderhalf jaar niet gezien hebben, denken ze er niet over om terug te gaan naar Turkije. „De kwaliteit van leven is hier veel beter. Er is een gezondere balans tussen werk en privé en de salarissen zijn hoger. Bovendien hebben we meer vertrouwen in de Nederlandse regering dan in de Turkse.”

Na vier jaar in Nederland zijn ze ervan overtuigd dat hun toekomst hier ligt. Daarom kochten ze afgelopen februari een huis in de Amsterdamse wijk IJburg. „Een huis kopen hier stond altijd al op de planning. Tijdens de lockdown kwamen de muren van ons kleine appartement in het centrum écht op ons af en besloten we dat het tijd was voor iets groters.”

Aan het begin van de pandemie was de verwachting dat expats massaal het land zouden verlaten. Berichten over dalende huurprijzen in grote steden als Amsterdam en Den Haag bevestigden dit beeld. Toch lijkt het erop dat verhalen als die van Gónzalez en van Tas eerder regel zijn dan uitzondering.

ACCES, een vrijwilligersorganisatie die expats van informatie voorziet over het leven in Nederland, deed eind vorig jaar een onderzoek naar het aantal kennismigranten dat sinds de pandemie Nederland heeft verlaten. In een enquête kregen expats de vraag voorgelegd of ze andere expats kenden die waren weggegaan. Vijftien procent antwoordde dat ze meer dan twee vertrekkers kenden, 27 procent kende één of twee mensen, maar de overgrote meerderheid, 58 procent, kende helemaal niemand die tijdens de pandemie was weggegaan.

Amsterdam liep meer leeg

Deborah Valentine, directeur van ACCES, snapt wel waarom de meeste mensen blijven. „Veel expats hebben een vast contract. Dan geef je je baan niet zomaar op.” Wel ziet ze een verschil tussen Den Haag en Amsterdam, twee steden waar veel expats wonen. „In Den Haag werken meer kenniswerkers voor grote organisaties op een vast contract. Daar zijn minder mensen vertrokken dan uit Amsterdam.”

Bij Settle Service, een bedrijf dat expats helpt bij hun internationale verhuizing naar en uit Nederland, signaleerden ze vorig jaar een lichte toename van het aantal vertrekkers. „Van april tot mei vorig jaar bestond 15 procent van de aanmeldingen uit mensen die vertrokken. Normaal gesproken is dat rond die tijd van het jaar 4 procent”, vertelt directeur Irene Bunt.

Terwijl de massale exodus van expats is uitgebleven, is het aantal nieuwkomers wel gestagneerd. Dat merkten ze ook bij The Relocation Company, dat door bedrijven wordt ingehuurd om hun buitenlandse werknemers in Nederland te helpen settelen.

„Normaal gesproken helpen we zo’n vijftig expats per maand, maar tijdens de eerste lockdown vorig jaar kwam ons werk volledig stil te liggen”, verklaart eigenaresse Denise Knibbe. „Een kledingketen waar we voor werken, stond op het punt een vestiging te openen in Amsterdam. Maar door corona ging dat niet door.”

Honderden nieuwe buitenlandse werknemers konden toen niet naar Nederland komen. Knibbe: „De meesten stonden op het punt om naar Nederland te vertrekken. Sommigen waren zelfs al hier.”

Ook bij Settle Service was het een aantal maanden rustig. „Nederland ging op vijftien maart in lockdown. Vanaf dat moment schoten onze aanmeldingen met zestig procent naar beneden”, vertelt Bunt.

Dat verklaart ook de toename van het aantal beschikbare huurwoningen in grote steden als Amsterdam en Den Haag. „Expats die voor het eerst naar Nederland komen, gaan eigenlijk altijd eerst huren”, zegt Ariënne Benenga-Claassen, eigenaar van Expat & Real Estate in Den Haag. „Pas als ze langer blijven gaan ze over tot koop.” Corona heeft dan ook vooral effect gehad op de huurmarkt in den Haag. „De vraag is met dertig procent gedaald. Hierdoor staan er nu heel veel woningen leeg.”

Geen afstel maar uitstel

Het lijkt erop dat bij de meeste expats eerder sprake is van uitstel dan afstel. Toen de grenzen in mei 2020 weer opengingen voor EU-inwoners steeg bij Settle Service het aantal aanmeldingen direct.

„Het was 49 procent meer dan tijdens de allereerste fase van de lockdown. Sindsdien is het min of meer gelijk gebleven”, zegt Bunt. Veel expats hebben hun komst met een aantal maanden moeten uitstellen. „Maar”, benadrukt hij, „uiteindelijk zijn ze bijna allemaal in Nederland aangekomen.”

De Indonesische Damar Wahyudi (43) moest zijn aankomst in Nederland meer dan een jaar uitstellen vanwege Covid-19. De afgelopen vijf jaar werkte hij vanuit Australië voor SES, een bedrijf dat video-, internet-, en communicatieoplossingen via satellieten aanbiedt. Afgelopen maart zou hij met zijn vrouw en twee kinderen naar Nederland verhuizen om te werken op het Europese kantoor in Den Haag.

„Maar toen kwam corona en werd het een stuk ingewikkelder om naar Europa te reizen”, zegt Wahyudi. „Bovendien ging het aantal besmettingen in Australië al snel omlaag, terwijl de aantallen in Europa juist bleven stijgen.”

In overleg met zijn werkgever besloot hij zijn komst tot maart 2021 uit te stellen. Inmiddels is het mei en zit hij nog steeds in Australië. „Nederland zit nog midden in de derde golf. Nu is de planning dat we in juli naar Nederland komen.”

Vraag naar expats houdt aan

Na een jaar corona is de behoefte aan buitenlandse kenniswerkers bij veel bedrijven nog steeds groot. Bunt: „Aan het begin van de lockdown merkten we dat onze klanten terughoudender waren met het aannemen van nieuwe mensen. Maar na verloop van tijd begon de behoefte aan nieuw personeel steeds meer toe te nemen.”

In sommige branches konden werknemers ook vanuit hun thuisland werken. Maar op de lange termijn is dit volgens Bunt geen oplossing. „Wanneer je in een ander land woont dan waar je werkt, kom je in de problemen met de Belastingdienst en de sociale verzekering.”

Ook Dr. Reddy’s, een bedrijf dat medicijnen ontwikkelt, is dringend op zoek naar buitenlandse specialisten. „Van onze zeventig medewerkers komt ongeveer een derde uit het buitenland”, verduidelijkt HR-manager Kayleigh Vogler. „Onze industrie is vrij specialistisch. Bovendien willen we mensen met al een aantal jaren werkervaring. Binnen Nederland kunnen we die niet altijd vinden.”

Door corona stokte de stroom van nieuwkomers en zakte de markt voor huurwoningen sterk in

Het afgelopen jaar had Vogler voor het eerste moeite alle vacatures te vullen. „Door alle onzekerheid waren mensen niet bereid een baan in het buitenland aan te nemen”, zegt ze. „Ze wilden liever dicht in de buurt zijn van hun families. Ook het vooruitzicht om een nieuw leven te beginnen in een ander land tijdens een lockdown hield mensen tegen.”

Uiteindelijk wist Vogler slechts vier van de negen openstaande vacatures te vullen. „We hebben twee nieuwe medewerkers uit Oost-Europa en twee uit India.”

Die nieuwe medewerkers hebben het tijdens de lockdown in Nederland niet makkelijk gehad. „Vooral voor een jonge vrouw die in haar eentje kwam, was het zwaar”, vertelt Vogler. „Normaal gesproken is het makkelijk vrienden maken in de gemeenschap in Leiden. Nu lag die volledig stil. Als je dan ook je collega’s niet ziet, is het wel heel eenzaam.”

Maar ook expats die al wel in Nederland gevestigd waren, hadden het niet makkelijk. „Gelukkig zijn mijn familieleden gezond, maar ik ben echt doodsbang geweest dat ze door Covid-19 in het ziekenhuis zouden belanden”, zegt Gónzalez. „Zonder familie in de buurt ben je bovendien erg op jezelf aangewezen.” Gelukkig had hij veel aan zijn vrienden. „Dat zijn allemaal expats en die zitten net als ik ver van hun familie. Daarom hebben we tijdens de lockdown extra op elkaar gelet.”

Irene Bunt van Settle Service verwacht dat de expatmarkt zich de komende maanden weer snel zal herstellen. „Onze klanten doen aanv ragen voor nieuwe mensen nu ruim van tevoren”, verduidelijkt ze. „In de zomer is het nog relatief rustig, maar in september verwachten we veel nieuwe expats. Dan zitten we bijna weer op hetzelfde aantal aanmeldingen als voor corona.” Ook Vogler merkt dat het de goede kant op gaat. „Werknemers beginnen langzaamaan weer open te staan voor een verhuizing naar het buitenland.”