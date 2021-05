Samen met de VS kan Europa het internet ‘open’ houden

Europese beleidsmakers hebben voorstellen gedaan voor de meest uitgebreide internetwetgeving ooit. In die wetgeving draait het niet alleen om de kaders waarbinnen bedrijven als Facebook in de toekomst kunnen opereren, maar ook om de concurrentiepositie van Europese bedrijven en om de gebruikerservaring die Europeanen hebben wanneer ze hun telefoon of laptop gebruiken.

Nick Clegg is Vice-President Global Affairs and Communication van Facebook en voormalig vicepremier van het Verenigd Koninkrijk.

Europa’s nieuwe ‘Digital Services Act’ (DSA), Digital Markets Act (DMA) en de onlangs voorgestelde AI-regelgeving zijn een big deal voor Europese bedrijven en alle bedrijven die hier actief zijn. Wetgevers denken dat het een paar jaar kan duren voordat de nieuwe pakketten met regels helemaal rond zijn. Wat de komende twee jaar gebeurt, is bepalend voor de komende twintig jaar.

En Europa is niet de enige regio waar aan nieuwe wetgeving wordt gewerkt. Overheden over de hele wereld komen met voorstellen voor allerhande onderwerpen – van privacy en content, tot hoe data mag worden opgeslagen, gedeeld en gebruikt. Dat is een positieve ontwikkeling. Veel van deze onderwerpen zijn te belangrijk om aan bedrijven over te laten.

Nu beleidsmakers met wetsvoorstellen komen, wordt het steeds duidelijker dat er tegenstrijdige meningen bestaan over hoe het internet eruit moet komen te zien. In Europa is men voor een open, universeel toegankelijk internet, waarin veiligheid en respect voor mensenrechten centraal staan. Ook de Amerikaanse president Biden heeft opgeroepen tot een wereldwijde alliantie van ‘tech-democratieën’ om die waarden te beschermen. Samen kunnen de VS en de EU de basis leggen voor een bredere internationale consensus. Maar we kunnen het open internet niet als vanzelfsprekend beschouwen.

Micromanagen

Het Chinese model – afgescheiden van de rest van het internet en onder strikt toezicht – vormt een risico voor het open internet zoals wij het kennen. Andere landen, waaronder Vietnam, Rusland en Turkije, hebben een stap in de richting van het Chinese model gezet.

Lees ook dit opiniestuk: Politiek moet eindelijk Big Tech mores leren

De druk op meer transparantie en aansprakelijkheid die ten grondslag ligt aan veel van de Europese wetsvoorstellen is in de basis een positieve en welkome ontwikkeling. Het is verstandig om platforms op grotere schaal verantwoordelijk te willen houden voor datarapportage en het auditen van systemen, in plaats van individuele content te micromanagen. Daarnaast is het goed dat het overtreden van bepaalde regels gevolgen kan hebben. En is het ook niet onredelijk om andere, strengere verplichtingen te stellen aan grotere platforms dan aan kleine start-ups.

Bij de discussie en het ontwerp van wet- en regelgeving moeten beleidsmakers wel twee onbedoelde consequenties voorkomen: het onnodig hinderen van Europese innovatie en verdere versplintering van het wereldwijde internet.

Een deel van de kleine lettertjes uit de DMA suggereert dat beleidsmakers diep in productdesign verwikkeld zouden kunnen raken. Zo zijn er bijvoorbeeld gedetailleerde voorwaarden over hoe gebruikers moeten inloggen in verschillende apps. Dit kan ertoe leiden dat de manier waarop producten functioneren helemaal vast komt te liggen, wat in de weg staat van technologische vooruitgang. En voorstellen die zijn ontworpen om te voorkomen dat grote bedrijven zichzelf voortrekken door hun eigen diensten te gebruiken om markten af te sluiten zijn misschien goed bedoeld, maar zouden baat hebben bij een ‘consumer benefit’-test om ervoor te zorgen dat nieuwkomers met betere en goedkopere diensten niet worden buitengesloten.

Nu beleidsmakers over de hele wereld tegelijkertijd op zoek zijn naar oplossingen hoop ik dat ze van elkaar leren en voorkomen dat ze eilanden met eigen wetgeving bouwen, met name eilanden die die datadoorgifte over de grens onmogelijk maken. Het eenvoudig en naadloos kunnen doorgeven van data van de ene naar de andere kant van de wereld vormt het hart van het internet. Maar recente Europese rechterlijke uitspraken trekken die datadoorgifte tussen de EU en de VS al in twijfel. En voorwaarden in de voorgestelde wetgeving staan lokale wetgeving in lidstaten toe; wetgeving die de waarde van het harmoniseren van regels in de EU ondermijnt. De bescherming van onze economieën, door een vrije datastroom tussen de EU en de VS toe te staan, zou aan beide kanten van de Atlantische Oceaan prioriteit moeten krijgen. Het zou zonde zijn als goede voornemens onbedoeld leiden tot versplintering van het internet.

Eén digitale markt

Om één wereldwijd internet te beschermen geldt: hoe meer regels zijn opgesteld om elkaar op internationaal niveau aan te vullen, hoe beter. Het is essentieel dat dit onderwerp van gesprek blijft in de G7, in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over digitale belastingheffing, in een nieuw voorgestelde Trans-Atlantische Handelsraad en bij andere internationale autoriteiten.

Het beste dat de EU kan doen om haar techsector een betere concurrentiepositie te geven, is nog altijd het creëren van één digitale markt. Het mooie aan dit Europese project was altijd dat het geheel beter is dan de som van de afzonderlijke delen.

Uit een rapport van vorig jaar blijkt dat Europa de afgelopen tien jaar meer dan een derde van ’s werelds start-ups voortbracht, maar dat slechts 14 procent daarvan zogenoemde ‘unicorns’ zijn met een waarde van 1 miljard dollar of meer. Het wegnemen van de bestaande drempels binnen de EU zou beter zijn voor de Europese economie, dan het opwerpen van nieuwe drempels.

Europa is lange tijd pionier geweest op het gebied van internetwetgeving, maar loopt achter op China en de VS als het gaat om het bouwen van wereldwijd actieve techbedrijven. Nu de EU zijn meest ambitieuze digitale wetgeving tot nu toe ontwerpt, staat het voor een keuze: het kan voorgoed achterop raken ten opzichte van de VS en China, of het kan omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat Europese techbedrijven de komende jaren enorm kunnen groeien.