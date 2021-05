Roland Garros dreigt tennisser Naomi Osaka te diskwalificeren vanwege persboycot

De organisatie van grandslamtoernooi Roland Garros heeft tennisser Naomi Osaka een boete van ruim 12.000 euro opgelegd omdat ze weigerde de pers te woord te staan na afloop van haar gewonnen wedstrijd zondag. Mocht ze haar boycot verder doorzetten, dan loopt ze het risico gediskwalificeerd te worden, zegt de organisatie.

De Japanse kondigde haar boycot donderdag, voor aanvang van Roland Garros, al aan: ze maakte bekend niet meer mee te doen aan de verplichte media-interviews na afloop van tenniswedstrijden. Volgens Osaka zijn de persconferenties achteraf niet goed voor de geestelijke gezondheid van sporters. „Ik heb vaak het gevoel dat mensen geen rekening houden met de mentale gezondheid van de spelers. Dat blijkt vaak als ik een persconferentie bekijk of er zelf aan deelneem”, aldus Osaka.

Volgens Osaka hebben de vragen van journalisten na wedstrijden een negatief effect op sporters. „Ik heb vaak sporters zien breken op persconferenties. Ze worden geschopt terwijl ze al op de grond liggen. Ik begrijp de bedoeling erachter niet”, schreef ze. Nadat de viervoudig grandslamwinnares zondag voor het eerst in actie kwam op deze editie van Roland Garros (6-4, 7-6 winst tegen Patricia Tig) voegde ze daad bij woord en sloeg de persconferentie over.

De organisatie van Roland Garros zegt, samen met de organisatie van de grandslamtoernooien Australian Open, Wimbledon en de US Open, contact te hebben gezocht met Osaka na haar aankondiging afgelopen week. Hoewel de organisatie in haar verklaring benadrukt dat de geestelijke gezondheid van deelnemende sporters van het grootste belang is, wordt er ook gewezen op contractuele mediaverplichtingen die Osaka heeft. Naast de vandaag uitgedeelde boete zegt de organisatie dat Osaka zwaardere sancties, waaronder diskwalificatie, tegemoet kan zien als ze haar persboycot doorzet.

