Politiecontroles in Hedel in slepende afpersingszaak rond fruitbedrijf

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de derde achtereenvolgende week een preventieve controle gehouden op de A2 nabij het Gelderse dorp Hedel. Aanleiding is een conflict binnen de cocaïnemaffia over de vondst van vierhonderd kilo cocaïne in 2019 bij fruithandel De Groot in Hedel.

Het personeel van het bedrijf lichtte indertijd de politie in die de cocaïne, verstopt in een partij bananen uit Zuid-Amerika, in beslag nam en vernietigde. Sindsdien worden directie- en personeelsleden afgeperst en bedreigd.

Ondanks meerdere strafrechtelijke onderzoeken en een veroordeling zijn de bedreigingen niet gestopt. In mei van dit jaar is de woning van een medewerker van het bedrijf in Hedel beschoten. Een jaar eerder is bij dezelfde woning brand gesticht, meldt Omroep Gelderland in een gedetailleerd overzicht van de zaak.

Na de schietpartij heeft de burgemeester van Hedel het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat is de juridische basis voor de preventieve controles die de politie de afgelopen weken uitvoert en waarbij iedereen die zich in het gebied bevindt mag worden aangehouden en gefouilleerd. „Ik wil klaarstaan voor de getroffen bewoners en ondernemers”, aldus burgemeester Henny van Kooten in De Telegraaf. „Het is uiterst zorgelijk. Waar en wanneer houdt het op? De aanslagen hebben een enorme impact op de getroffenen.”

Vorige week is een 25-jarige man uit Brabant na controle aangehouden voor verboden wapenbezit. Deze week heeft de politie bij de controle twee messen, een ijzeren staaf en een tiental flessen lachgas in beslag genomen.

Adresgegevens in strafdossier

De problemen begonnen met een dreigbrief aan een van de directeuren van het bedrijf enkele weken na de vondst van de cocaïne in mei 2019. Het ging vermoedelijk om een poging tot afpersing van een groep criminelen die niets met het cocaïnetransport zelf te maken had. Hiervoor werden in de zomer van 2019 vier mensen aangehouden. De rechtbank in Arnhem heeft eerder dit jaar drie van de vier verdachten vrijgesproken. De strafzaak tegen de vierde verdachte loopt nog. Tijdens dit onderzoek belandden de adresgegevens van medewerkers van het fruitbedrijf in het strafdossier, een pijnlijke fout van justitie en politie.

Lees meer over de fout van het OM in deze zaak

Na de arrestatie van deze verdachten stopten de bedreigingen echter niet. In 2020 werden bij verschillende medewerkers van het bedrijf handgranaten gevonden bij hun woning, werd brand gesticht en werden woningen beschoten. In een apart onderzoek naar deze feiten eind 2020 werden zeven verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij bedreiging en afpersing van het fruitbedrijf. Daarbij zette de politie een zeer vergaande onderzoeksmethode in. Een politieman, die zich voordeed als crimineel, zette een ontvoering van een van de verdachten in scène om informatie te krijgen over de mensen achter de bedreiging. In dit onderzoek zijn eind vorig jaar zeven mensen aangehouden die nog vastzitten.

Ondanks deze arrestaties is het geweld rond het fruitbedrijf in Hedel nog altijd niet voorbij. Dat roept ook in het criminele milieu vragen op over de achtergrond van de zaak. Bronnen verbazen zich over het feit dat ondanks alle politie-aandacht nog altijd bedreigingen plaatsvinden.