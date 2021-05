Ook online raakt het Concertgebouworkest met Mahlers ‘Kindertotenlieder’ tot in de ziel

Mahler en mei: in 2020 zouden ze samenvallen in een groots Mahlerfestival, voor mei 2021 stond een afgestelde herkansing gepland. Wat rest is een verse online uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie, door het Concertgebouworkest onder Fabio Luisi.

Het streamen van concerten blijft, misschien juist in het licht van de finish, aanzetten tot reflectie. Wat doet het met de luisterervaring wanneer je musici zo up-close op de vingers (en ogen) kijkt – maar net zo gemakkelijk wegkijkt? En – actueel - is het gewenning of steeds knagender zaalhonger die maakt dat online luisterervaringen steeds dieper raken? Hoe dan ook: deze meer dan 150ste uitvoering door het Concertgebouworkest (sinds 1906) van Mahlers Vijfde is zelfs achter het thuisscherm een attractie. De musici - op 1,5 meter afstand van elkaar uitgespreid tot naast het orgel in de Grote Zaal en over de aller grootste podiumuitbouw - excelleren ondanks de afstandshandicap in alert en intens spel. Onder dirigent Fabio Luisi gaan elegantie, opbouw en precisie boven grootse verrassingseffecten, maar waar nodig spoort hij het orkest aan tot uitpakken. Het beroemde Adagietto klinkt onder zijn handen ingehouden en zinderend.

Fraai en logisch sloot het opdrachtwerk Mais le corps taché d’ombres (‘maar het lichaam, bevlekt met schaduwen’, wereldpremière) van de jonge componist Rick van Veldhuizen (1994) aan op Mahlers klankwereld: een knap, duister en claustrofobisch stuk is het, met omineuze strijkers en een stekelige rol voor de harp.

Het Concertgebouworkest speelt Mahlers Kindertotenlieder op teksten van Rückert (thema: rouw over gestorven kinderen) in verhouding tot de andere vocale cycli zelden; de laatst keer was in 2002. Een buitenkans is het de cyclus nu te beluisteren met Peter Mattei, die met zijn sonore bariton en lenige hoogte een gevoelvol vertolker is. In Wenn dein Mütterlein doorpriemt de hobo van Alexei Ogrintchouk genadeloos het laatste laagje toehoordersweerbaarheid. En dan moet het aangrijpendste lied (‘Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen!’) nog komen.