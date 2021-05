Ontroerende Brahms bezorgt Fournel de winst in Brussel

Op de zesde dag schiep God de mens en een van hen, de Franse pianist Jonathan Fournel, won op de zesde dag de Koningin Elisabeth Wedstrijd in Brussel. „Het mirakel van de laatste avond”, noemen de Belgen het. Fournel wist de jury voor zich in te nemen met het Tweede Pianoconcert van Johannes Brahms, een werk waarmee nog nooit een pianist had weten te winnen. Het stelt hoge eisen aan de vertolker omdat het geen rechttoe rechtaan pianoconcert is, maar een symfonie met piano. Het instrument is niet enkel solist, maar vormt bij tijd en wijle ook onderdeel van het orkest.

Fournel (1993) nam het op tegen drie Russen en twee Japanners. Achttien jaar na de Duitser Severin von Eckardstein kreeg het concours met deze Fransman weer een West-Europese pianist als winnaar. Hun speelstijlen lijken op elkaar: ze behoren tot eenzelfde soort sobere poëtische vertellers. Na afloop van zijn finaleoptreden zaterdagavond vertelde Fournel voor de camera’s van de VRT, dat hij pianoconcerten doorgaans benadert alsof het instrumentale opera’s zijn, met allerlei verschillende personages. Met die aanpak maakte Fournel van de Tweede Brahms een ontroerend muzikaal verhaal, dat mijlenver uitstak boven de keuzeconcerten van de andere deelnemers.

Tweede werd de flamboyante Rus Sergei Redkin met het Derde Pianoconcert van Rachmaninov, en als derde eindigde de Japanner Keigo Mukawa met het Tweede Pianoconcert van Prokofjev. In het totaal deden 58 pianotalenten aan de Koningin Elisabeth Wedstrijd mee, onder wie negen vrouwen. De 19-jarige Aidan Mikdad behoorde - als jongste deelnemer - tot de twaalf halve finalisten.