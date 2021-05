Namibische oppositie hekelt Duits besluit rond ‘genocide’ in 1904-1908

De officiële erkenning door Duitsland dat het begin vorige eeuw „naar de huidige maatstaven” genocide pleegde in het toenmalige Zuidwest-Afrika, is slecht gevallen bij Namibische oppositiepartijen.

De stap, die vrijdag bekend werd gemaakt, kwam tot stand na ruim vijf jaar onderhandelen met de Namibische regering. Deel ervan is de belofte dat Duitsland 1,1 miljard euro zal steken in ontwikkelingsprojecten, verspreid over dertig jaar.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas sprak vrijdag echter uitdrukkelijk niet van ‘herstelbetalingen’, maar van „een gemeenschappelijke weg naar echte verzoening” rond „het donkerste hoofdstuk uit onze gemeenschappelijk geschiedenis”.

Daarmee doelde hij op de uitroeiing van zo’n 80 procent van het Herero-volk en de helft van de Nama, in wat tussen 1885 en 1915 een Duitse kolonie was. Later dit jaar zal bondspresident Frank-Walter Steinmeier naar Namibië reizen om in het parlement om „vergeving” te vragen.

De Democratische Volksbeweging (PDM), met zestien zetels de grootste oppositiepartij in het Namibische parlement, noemt het besluit „een belediging”. „De gesprekken zouden nooit gaan over hulpprojecten, maar over herstelbetalingen”, aldus PDM-parlementariër Inna Hengari in de krant The Namibian. „Duitsland was bij de onderhandelingen niet te goeder trouw.”

De Volksbeweging van Landlozen (LPM), de tweede oppositiepartij in Namibië, vindt dat het Duitse geld niet naar de regering moet gaan maar „naar de traditionele autoriteiten van de getroffen gemeenschappen”, doelend op de Herero en de Nama, die onvoldoende zouden zijn vertegenwoordigd bij de onderhandelingen.

Schrijfster Conny Braam, die een historische roman schreef over de het leven van Hendrik Witbooi, de Nama-leider die in opstand kwam tegen de Duitsers, snapt de reacties goed. „Een vriendin van me, een hoge ambtenaar die meestal loyaal is aan de regering, sprak in een bericht ook van een belediging”, vertelt ze telefonisch. „Dat we afgescheept worden met zo’n klein bedrag, schreef ze, is alleen omdat we zwart zijn. In een tijd dat de coronamiljarden je om de oren vliegen, stelt 1,1 miljard, verspreid over dertig jaar, inderdaad niet veel voor.”

Massamoord

Braam, die jarenlang de Anti-Apartheidsbeweging Nederland leidde, ergert zich echter vooral „mateloos” aan de „wollige formulering” dat er in sprake was van genocide in Namibië, „gezien vanuit hedendaags perspectief”. „Alsof destijds anders tegen de massamoord werd aangekeken. Maar dat is niet zo. Ook tóen waren er protesten. Van zendelingen, journalisten, parlementariërs. Het heeft iets schijnheiligs.”

Een voorbeeld is de aanvaring tussen toenmalig gouverneur Theodor Leutwein en generaal Adrian Lothar von Trotha, die Braam beschrijft in haar roman. Von Trotha staat bekend om zijn wrede aanpak en wordt zelfs door zijn eigen soldaten een ‘menselijke haai’ genoemd. De Duitse keizer heeft hem met tweeduizend soldaten naar Zuidwest-Afrika gestuurd om orde op zaken te stellen, nadat de Herero in 1904 in opstand waren gekomen.

Gouverneur Leutwein denkt de Herero nog op vreedzame wijze in het gareel te kunnen houden, maar Von Trotha wil daar niets van weten. Hij wil „geen genade tonen” omdat „vergaande terreur” het enige antwoord op de rebellie zou zijn. Waarop Leutwein profetisch zegt dat zo’n aanpak het aanzien van Duitsland „onherstelbaar zou schaden”.

Kort daarop stuurt Von Trotha zijn mannen naar Waterberg, waar tienduizenden Herero’s zijn gelegerd. ’s Nachts brengen de Duitsers hun twaalf mitrailleurs en Krupp-kanonnen in stelling, en als iedereen slaapt nemen ze het huttendorp urenlang onder vuur. De tienduizenden Herero’s die kunnen ontkomen worden vervolgens de gortdroge Omaheke-woestijn ingedreven, waar de meesten omkomen.

Vernichtungsbefehl

Braam citeert uit brieven van de door gewetenwroeging geplaagde Duitse fotograaf Ludwig Conradt, die meereist met een patrouille, en alleen al honderdvijftig „stinkende kadavers” telt bij een tot modder vertrapte, verdroogde bron, „hun monden vol met modder”. Bronnen aan de rand van de woestijn worden opzettelijk vergiftigd.

Lees ook deze reportage van Afrika-correspondent Bram Vermeulen over de genocide op de Herero en Nama in Namibië

Diezelfde Conradt beschrijft later hoe Von Trotha tegenover zo’n 35 doodsbange gevangenen een verklaring voorleest die bekend is geworden als het Vernichtungsbefehl. „Binnen de Duitse grenzen zal vanaf heden iedere Herero, met of zonder geweer, met of zonder vee, worden doodgeschoten”, leest Von Trotha voor.

Daarna volgt „een sadistisch toneelstukje”, schrijft Conradt. Er worden twee „willekeurig gekozen bejaarde mannen” opgehangen, waarna de andere gevangenen een kopie van Von Trotha’s verklaring, geschreven in het Herero, om de nek wordt gehangen. Vervolgens worden ze „met geweerschoten over hun hoofden” de woestijn in gejaagd, om de boodschap over te brengen.

Namaleider Hendrik Witbooi stierf in 1905 in de strijd, waarna zijn uitgeputte en uitgehongerde volk zich overgaf, en in concentratiekampen verdween. Uiteindelijk zijn zo’n tienduizend Nama door de Duitsers omgebracht, evenals zeker 65.000 Herero’s. „Witbooi was een van de grootste vrijheidsstrijders van Afrika, zeker in zijn tijd”, zegt Braam. „Waarbij je wel de opmerking bij moet maken: hoeveel zullen er zijn geweest die wij niet kennen?”

Geen juridisch precedent

Haar kritiek raakt aan de reden waarom Duitsland niet van herstelbetalingen wil weten: het wil geen juridische precedent scheppen voor bloedig neergeslagen opstanden elders, zoals het ook compensatieclaims vanuit Polen, Griekenland of Italië wil voorkomen als gevolg de Tweede Wereldoorlog.

Andere Afrikaanse landen hebben ook belang bij de kwestie. Hussein Mwinyi, de huidige president van Zanzibar, een autonome deelstaat van Tanzania, zei begin vorig jaar dat Tanzania „de stappen van Kenia en Namibië, die streven naar herstelbetalingen door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland” op de voet volgt.

Europese voormalige koloniale mogendheden worstelen al evenzeer met het bloedige verleden. De Belgische koning Philippe betuigde vorig jaar juni in een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi zijn „diepste spijt” voor de wandaden begaan tijdens het bewind van koning Leopold II (1885-1908), en de koloniale periode (1908-1960). Zo dicht bij excuses was geen Belgische vorst of regering eerder gekomen.

Koning Willem-Alexander ging net iets verder toen hij vorig jaar tijdens een staatsbezoek aan Indonesië spijt betuigde en „excuses” aanbood voor het excessieve geweld door Nederlandse militairen in Nederlands-Indië – waarmee hij op zijn beurt verder ging dan zijn moeder en grootmoeder ooit waren gegaan.

Als Steinmeier later dit jaar in het parlement staat, zal zijn vraag om vergeving niet bij iedereen gehoor vinden. Welke woorden hij ook kiest in Namibië, hij zal in elk geval op verzet stuiten bij de nazaten van de Herero, die Duitsland verwijten niet met herstelbetalingen te komen. „Als Steinmeier komt, zullen we hem in verlegenheid brengen”, aldus Vekuii Rukoro, de hoogste traditionele leider van de Ovaherero, tegen lokale media.