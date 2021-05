Mogelijk einde aan premierschap Netanyahu na vereniging Israëlische partijen

Een aantal Israëlische partijen hebben een nieuwe stap gezet in het vormen van een regering die mogelijk een einde maakt aan het twaalf jaar durende premierschap van Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett, partijleider van het rechtse Yamina, heeft zondagavond toegezegd een coalitie te willen vormen met Yair Lapid van de centrumpartij Yesh Atid, de tweede partij in de Knesset. Dat melden Israëlische media zondag. Lapid had eerder al de steun van een reeks centrumlinkse partijen. Daardoor komt een meerderheidscoalitie, zonder de Likudpartij van Netanyahu, de grootste partij in het Israëlische parlement, nu binnen handbereik.

Bennett, eerder lid van Likud en onder meer voormalig minister van Defensie, onderhandelde eerder met Netanyahu over een rechtse coalitie. Dat mislukte onder meer omdat Bennett van de partij Yamina met zijn zeven van de 120 zetels premier wilde worden. Onder de huidige plannen zouden de Yamina-voorman en Lapid van Yesh Atid het premierschap afwisselen, zo melden Israëlische media. Bennett zou de eerste twee jaar premier worden, Lapid de laatste twee jaar. De partijen hebben tot woensdag om een regering te presenteren.

Israël is de afgelopen twee jaar viermaal naar de stembus gegaan. Dat betekent volgens Bennett dat het land „het vermogen om te functioneren” is verloren. Ook is een coalitie met uitsluitend rechtse partijen, waartoe eerder gepoogd werd, geen reële mogelijkheid volgens de Yamina-voorman. „We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”, zei Bennett. „Ik ben van plan mijn best te doen om samen met mijn vriend Yair Lapid een regering te vormen.”

Premier Netanyahu noemde de steun van Bennett voor de coalitie op zijn beurt van „de fraude van de eeuw”. Netanyahu stelde Bennett „ongelofelijke” aanbiedingen te hebben gedaan, om zo een „gevaarlijke linkse regering” te voorkomen.