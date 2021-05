Men denkt: als iemand je slaat, vertrek je toch?

Philomenia Arissen (50) heeft veertien jaar in een „afhankelijkheidsrelatie” gezeten. „Het begon met kleine dingen, emotionele chantage.” Ze herinnert zich die keer onderweg naar een restaurant toen ze hem net kende. Arissen voelde spanning, zegt ze, en vroeg of er iets was. Hij trapte op de rem en stapte uit. Uren hoorde ze niks van hem, wat haar bezorgd maakte. „Later zei hij: ‘Ik heb uren buiten in de kou gelopen’.” Hij plaatste zich in de slachtofferrol.

Een andere keer: „Hij gooide zijn bord met eten door de kamer en ik moest alles opruimen, want ik had het veroorzaakt, zei hij.”

Na een jaar kwam de eerste klap. „Ik voelde wel dat het niet klopte, maar was uitgeput en twijfelde continu aan mezelf, waardoor ik de kracht niet had om op mijn strepen te staan. Het is niet oké wat hij heeft gedaan, maar onbewust heb ik het mede in stand gehouden, want als ik na de eerste keer was vertrokken, was het gestopt.”

Geraffineerd

Ze vertelde de huisarts over het partnergeweld. Die sprak vervolgens haar (inmiddels ex-)man. „Hij was zó geraffineerd en overtuigend in zijn ontkenning dat de huisarts mij daarna belde en zei: ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld. Jullie moeten er samen uitkomen.’”

Ze belde een Blijf-van-mijn-lijf-huis toen ze „naar veiligheid zocht. De medewerker zei: ‘Weet je zeker dat je wilt komen? Je deelt ruimtes met andere slachtoffers, er is hier geen privacy en veel ellende, weet wat je je kinderen aandoet.’ Toen ben ik niet gegaan.”

Toen hij haar probeerde te wurgen, belde haar dochter de politie, vertelt ze. „Hij heeft een paar uur vastgezeten en werd toen weer thuis afgezet. Hij moest een agressieregulatietraining volgen, maar daarna is er vanuit de politie geen nazorg geweest.” Het geweld ging door totdat Arissen in 2014 met haar kinderen vertrok. „Zelfs toen zei Jeugdzorg dat ik de kinderen niet uit hun vertrouwde omgeving mocht halen.”

Toen ze nog in de relatie zat, heeft ze nooit een bekende of familielid in vertrouwen genomen. „Je schaamt je. Ik verborg het voor de buitenwereld. Blauwe plekken maskeerde ik met make-up en met een shirt met lange mouwen.” Als ze te erg was toegetakeld, zei ze een afspraak af.

Eén keer móést ze wel iets uitleggen, aan haar zus, omdat ze op het politiebureau zat en niet op haar verjaardagsborrel verscheen. Haar zus en zwager zijn met haar man gaan praten. „Hij beloofde beterschap en dat geloofden we allemaal. Mijn zus en ik hebben er daarna niet meer over gesproken. Ik uit schaamte, zij omdat ze dacht dat het een eenmalig incident was.”

Weggaan is een proces, zegt Arissen. „Een bekende krijgt het niet met één gesprek voor elkaar dat iemand vertrekt. Je moet kracht en vertrouwen opbouwen om te gaan en in te zien dat je het alleen kan redden. Hij had me jarenlang gekleineerd, gezegd dat de kinderen en ik het moeilijk zouden krijgen. Als dat steeds wordt herhaald, duurt het een tijd voordat je dat doorbreekt.”

Zaadjes planten

Als omgeving kan je „zaadjes planten”, zegt ze. Laat weten dat iemand bij je terecht kan. Een vriendin kan ook een voorbeeld zijn, zegt Arissen. „Een van mijn vriendinnen was een sterke, onafhankelijke moeder. Door haar begon ik langzaam in te zien dat ik dat misschien ook kon zijn.” Een nieuw leven opbouwen is zwaar, maar wel mogelijk, weet ze nu.

Buitenstaanders snappen niet hoe toxisch zo’n relatie is, zegt Arissen. Buitenstaanders denken: als iemand je slaat, dan vertrek je toch? „Mensen veroordelen ook dat je bij zo’n partner blijft en steeds teruggaat. Het helpt als je als omstander uitspreekt dat je hier geen oordeel over hebt.”

Haar ex-man kon ook denigrerend tegen haar doen waar anderen bij waren. „Grapjes, me voor gek zetten, rare posts op sociale media. Achteraf zeiden mensen dat ze dat niet prettig vonden om te zien. Het had geholpen als ze hem daar toen op hadden aangesproken, dan voel je dat je wordt gesteund.”