Jeugdcriminaliteit afgelopen vijf jaar flink gedaald, op ernstig geweld na

De jeugdcriminaliteit in Nederland is in de afgelopen vijf jaar flink gedaald. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Alleen ernstige geweldsdelicten door minderjarigen en jongvolwassenen lijken toe te nemen.

Vergeleken met 2015 daalde het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 met een derde tot vijf per duizend minderjarigen. Ook het aantal van een misdrijf verdachte minderjarigen daalde, van achttien per duizend minderjarigen in 2015 naar vijftien per duizend minderjarigen in 2019. Toch zijn er enkele opvallende uitzonderingen op de dalende cijfers.

Waar steeds meer veroordeelde minderjarigen een alternatieve straf krijgen of naar Bureau Halt worden gestuurd, is het aantal minderjarigen dat werd veroordeeld voor ernstige misdrijven de afgelopen jaren wel gestegen. Zo werden er in 2019 ruim vijftig procent meer minderjarigen veroordeeld dan in 2016. Ook was er een stijging van het aantal minderjarigen dat verdacht werd van wapenincidenten, waar het aantal veroordeelden van zware mishandelingen gelijk bleef. In absolute cijfers gaat het echter om kleine groepen verdachten en veroordeelden.