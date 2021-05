Fabio Jakobsen: ‘Als er gesprint wordt, dan wil ik er wel bijzitten’

Hij moet vaak denken aan Bjorg Lambrecht, de Belgische renner die in 2019 overleed na een val in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen kende het Belgische talent niet heel goed, maar hij koerste daar destijds ook en sprak hem nog, twee dagen voor het ongeluk. Lambrecht werd nog wel gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hij kwam niet meer bij.

Een jaar later crashte Jakobsen zelf, ook in de Ronde van Polen, in een sprint bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur. De jongens uit zijn team „zagen een ploegmaat bijna vertrekken naar het hiernamaals”, zegt hij, maar Jakobsen overleefde zijn val wel. Negen maanden later doet hij mee aan het Critérium du Dauphiné, dat zondag van start is gegaan in Issoire. „Ik mag mijn vriendin en familie nog wel zien, zijn familie hem niet meer. Dat doet me wel wat.”

Het Criterium du Dauphiné is alweer de derde koers voor Jakobsen sinds zijn terugkeer in het peloton, na de rondes van Turkije en de Algarve. Telkens gaat hij een niveau hoger; de ‘Dauphiné’ is zijn eerste WorldTour-koers. „Toch weer een mijlpaal”.

Littekens

Jakobsen heeft flinke littekens in zijn gezicht en mist nog altijd tien tanden, maar hij is blij dat hij weer op de fiets zit. „Het is meer en meer een hobby voor me geworden. Ik wil graag blijven wielrennen, dus dat dit kan, dat heb ik al gekregen.” Ook daarom gaan zijn gedachten vaak naar Lambrecht, bijvoorbeeld als het in zijn herstelproces niet loopt zoals het moet. „Het had zoveel erger kunnen zijn, dat zet me met beide voeten weer op de grond.”

Hij is teruggezet in zijn ontwikkeling, zegt Jakobsen. Dat doet maandenlang niet kunnen fietsen met je. Daarom probeert hij elke koers te benaderen alsof hij weer eerstejaars prof is. De lol haalt hij uit elke keer een beetje beter worden. „Met als groot verschil dat ik weet dat ik met dit lijf sprints heb gewonnen. Dus het zit erin.”

Voor het eerst sinds zijn terugkeer is hij de enige sprinter in de ploeg. In Turkije was de Brit Mark Cavendish nog de snelste in een aantal sprints voor Deceuninck-Quick-Step, in de Algarve won Sam Bennett twee etappes. Nu moet Jakobsen het doen. Voor de derde, vlakke etappe die eindigt in Saint-Haon-le-Vieux heeft hij alvast de kriebels. „Ik ben een sprinter, dus als er gesprint wordt, dan wil ik er wel bijzitten.” Een toptienklassering zou hij mooi vinden, zegt Jakobsen. „Maar als ik er dan toch bij zit, wil ik winnen. Het zit altijd zo dicht op elkaar, het zou zomaar kunnen.”

Het belangrijkste doel is het verder opbouwen van zijn conditie, vermogen en snelheid. En kijken waar hij staat in dit sterke peloton, dat zich voorbereidt op de Tour de France. Jakobsen merkt het aan de wattages die hij haalt tijdens de trainingen en aan de sprintblokjes die hij zo nu en dan wint van zijn teamgenoot Michael Morkov, dat hij langzaamaan terug op zijn oude niveau komt. Maar om echt mee te kunnen doen om de overwinning, moet alles kloppen. Niet alleen zijn topsnelheid, ook zijn duurvermogen. „Want ik moet eerst die vier of vijf uur die eraan voorafgaan doorkomen.”

Mentaal weer in orde

Mentaal is hij ook weer in orde, zegt Jakobsen. Dankzij goede begeleiding. Natuurlijk is een sprint spannend, maar dat is altijd het geval. Bovendien: „Wat mij is overkomen is zo bijzonder, dat gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren. Even afkloppen natuurlijk, maar ik zie het goed gaan in de sprints die nog gaan komen.”

Na de Dauphiné rijdt hij het NK wielrennen, daarna staat een trainingskamp gepland. Het grote doel voor Jakobsen dit jaar is geselecteerd worden voor de Ronde van Spanje, die op 14 augustus in Burgos van start gaat. „Maar die plek moet ik gewoon verdienen, ze nemen me alleen mee als ik goed genoeg ben.”

Hij moet op het niveau komen dat hij had voor zijn val in de Ronde van Polen. Jakobsen acht dat zelf realistisch. „Maar dan moet wel alles meezitten. Gelukkig fiets je niet met je tanden maar met je benen, anders was ik nu klaar geweest.”

Eerst is het zaak de eerste twee heuveletappes van de Dauphiné door te komen. „Ik hoop in de klimmetjes aan het eind een tijdje bij te blijven, maar het niveau van dit peloton is zo hoog, dat zal aanpoten worden.” Niet dat hij er tegenop kijkt; koersen op een dag als deze, met een strak blauwe lucht en een zomerse temperatuur, is al mooi genoeg, zegt hij. Dan stapt Jakobsen op de fiets, en rijdt ontspannen als laatste van het peloton over de start om te beginnen aan een nieuwe koers.